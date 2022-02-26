Zelenskiy ‘Türkiye’nin Boğazlar'ı Rusya’ya kapatması önemli’ dedi, Türkiye böyle bir karar verilmediğini açıkladı

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda konuşan Ukrayna lideri Vlodomir Zelenskiy, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda konuşan Ukrayna lideri Vlodomir Zelenskiy, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Zelenskiy “Arkadaşım Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına güçlü destekleri için teşekkür ediyorum. Bugün Rus gemilerinin Karadeniz’e geçişinin yasaklanması ve Ukrayna’ya ciddi askeri ve insani yardım sağlanması son derece önemli. Ukrayna halkı bunu unutmayacak!” ifadelerini kullandı.

Reuters ajansı bu tweeti “Ukrayna Devlet başkanı Erdoğan’a Rus savaş gemilerinin geçişini yasakladığı için teşekkür etti” diye servis etti.

Bunun ardından dünya çapında pek çok haber kuruluşu da Türkiye’nin Boğazlar’ı Rus savaş gemilerine kapattığı şeklinde haber geçti.

Interfax ajansı ise Rusya’nın bu yönde bir bildirim almadığını duyurdu.

Reuters ajansı daha sonra bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye’nin böyle bir karar almadığını paylaştı.