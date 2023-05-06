Zelenskiy: Ukrayna bağış platformu, İHA’ların finanse edilmesinin yanı sıra mayınları temizlenmesine de yardımcı oluyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz yıl Ukrayna için başlattığı ‘United24’ bağış platformunun başarısını kutlayarak, platformun savunma ve yeniden inşa projelerinin finansmanına yardımcı olduğunu vurguladı.

Zelenskiy günlük video açıklamasında, Ukrayna ve özgürlük için dünyanın dört bir yanındaki insanları bir araya getirme hedefinin başarılı olduğunu ifade ederek, 110 ülkeden toplanan bağışların, diğer şeylerin yanı sıra, cephe için bir insansız hava araçları filosunun oluşturulmasına yardımcı olduğunu vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı, ülkesini daha güçlü yapan binlerce İHA’nın olduğunu dile getirdi.

United24 isimli bağış platformu, geçtiğimiz yıl açılışından bu yana 325 milyon doları aşkın bağış aldı. Fonlar askeri sektörün yanı sıra sağlık alanında da kullanılıyor.

Bağışın okulların yenilenmesi ve mayınların temizlenmesi gibi alanlarda da kullanılacağına değinen Zelenskiy, özellikle mayın temizleme konusunun yeterli küresel destek olması halinde Ukrayna için yapılacak büyük bir görev olduğunu ifade etti.