  • BIST 5.453,38
  • Altın 1091.449
  • Dolar 18.6632
  • Euro 19.8588
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Zelenskiy: Ukrayna, düşmana hiçbir şey bırakmayacak

» »
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarının sürdürdüğünü belirterek, "Ukrayna, düşmana hiçbir şey bırakmayacak." dedi.
Zelenskiy: Ukrayna, düşmana hiçbir şey bırakmayacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Ukrayna’nın topraklarında sürdüğünü belirtti.

Bugün, Ukrayna’da en şiddetli çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesindeki Bahmut şehrini ziyaret ederek Ukraynalı askerlerle bir araya geldiğini aktaran Zelenskiy, yoğun Rus saldırılarına rağmen Bahmut’un “düşmediğini” söyledi.

Zelenskiy, Bahmut’un adeta bir “kale” gibi şehir olduğunu savunarak, aylardır devam eden sürekli saldırılar nedeniyle buradaki altyapıların ağır hasar aldığını dile getirdi.

Rus saldırıların, Ukrayna’da yıkıma ve acıya yol açtığını vurgulayan Zelenskiy, “Yanmış topraklar, mahvolmuş hayat. Acı, harabeler ve mezarlar, bu sözde Rus barışıdır.” diye konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna ordusunun, ülkenin topraklarını adım adım savunmaya ve işgal altındaki bölgeleri özgürleştirmeye çalıştığına dikkati çekerek, “Ukrayna, düşmana hiçbir şey bırakmayacak.” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pasifik’te gerilim: Çin gemisi Japon kara sularına girdi19 Aralık 2022 Pazartesi 19:46
  • Pakistanlı bakandan Hindistan'a atom bombası tehdidi19 Aralık 2022 Pazartesi 13:42
  • Çin’de şehirler arası ulaşımda kısıtlamalar kaldırılıyor18 Aralık 2022 Pazar 23:30
  • New York Times: ABD, Ukrayna’nın Rus generale suikast girişimini durdurmaya çalıştı18 Aralık 2022 Pazar 18:58
  • Zelenskiy: Kiev'de durum kötü18 Aralık 2022 Pazar 10:48
  • FIFA’dan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye ret!17 Aralık 2022 Cumartesi 18:39
  • Rusya: AB, Türkiye’ye yaptırım baskısı yapıyor17 Aralık 2022 Cumartesi 16:25
  • Rusya, Ukrayna’ya füze yağdırdı16 Aralık 2022 Cuma 20:00
  • Kremlin: Papa, Rusya’dan özür diledi15 Aralık 2022 Perşembe 21:15
  • Putin’den nükleer füze adımı: ABD ve İngiltere’yi vurabilir15 Aralık 2022 Perşembe 17:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti