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Zelenskiy, Ukrayna-Rusya heyetlerinin Belarus sınırında görüşeceğini açıkladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün erken saatlerde Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko ile yaptığı görüşmenin ardından bir açıklama yaptı.
Zelenskiy, Ukrayna-Rusya heyetlerinin Belarus sınırında görüşeceğini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün erken saatlerde Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko ile yaptığı görüşmenin ardından bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ukrayna heyetinin, Rus heyetiyle Ukrayna-Belarus sınırında, Pripyat Nehri yakınında önkoşulsuz görüşme yapması konusunda mutabık kaldık" denildi.

Lukaşenko'nun, "Ukrayna delegasyonunun seyahati, görüşmeleri ve dönüşü sırasında Belarus topraklarında konuşlanmış tüm uçakların, helikopterlerin ve füzelerin yerde kalmasını sağlama sorumluluğunu üstlendiği” belirtildi.

Zelenskiy daha önce Rusya'nın işgali kısmen Belarus'tan başlatıldığı için Belarus topraklarında Rus heyetiyle görüşmeyeceğini söylemişti.

Rusya ve Belarus, olası görüşmeler hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

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