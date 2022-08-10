  • BIST 2.785,16
  • Altın 1030.153
  • Dolar 17.9011
  • Euro 18.2863
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Zelenskiy: Ukrayna-Rusya savaşı Kırım'ın kurtarılmasıyla bitmeli

» »
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesindeki savaşın Kırım'da başladığını söyledi. Zelenskiy, "Savaş, Kırım'ın kurtarılmasıyla bitmeli" dedi.
Zelenskiy: Ukrayna-Rusya savaşı Kırım'ın kurtarılmasıyla bitmeli

Rusya, Ukrayna'nın parçası olan Kırım'ı, uluslararası toplumun meşru olmadığını vurguladığı bir referandumun ardından 2014'te ilhak etmişti.

Zelenskiy ise son ulusa sesleniş konuşmasını, Kırım'daki bir Rus üssünde meydana gelen ve bir kişinin öldüğü, sekiz kişinin de yaralandığı patlamaların ardından yaptı.

Ancak konuşmasında patlamalara değinmeyen Zelensky, "Kırım, Ukrayna'ya aittir. Kırım'dan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Zelensky, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşın, Kırım'ın işgaliyle başladığını unutmayacağız" diye konuştu.

Patlamaların meydana geldiği Novofederika yakınlarındaki Saky Askeri Üssü, Kırım'ın batısında, Rus turistlerin de tercih ettiği tatil beldelerine yakın bir konumda bulunuyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, üste mühimmat deposunda patlamalar meydana geldiğini, Ukrayna'nın herhangi bir saldırısının söz konusu olmadığını açıkladı.

Zelenskiy'nin danışmanlarından Mykhailo Podolyak da, patlamalarla ilgileri olmadığını söyledi.

Görgü tanıkları en az 12 patlama sesi duyduklarını söylerken, sosyal medyada yayımlanan bazı videolarda üs çevresindeki plajlarda bulunanların panşik yaşadıkları görüldü.

Eski Rusya Devlet Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitry Medvedev, geçen ay yaptığı konuşmada, Kırım'ı hedef almasının Ukrayna için "kıyamet" anlamına geleceğini söylemişti.

Ülkesinin Rusya'yla savaş bitmeden Kırım'ı geri alması gerektiğini söyleyen Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ise daha önce bu konuda farklı açıklamalar yapmıştı.

Zelenskiy, Rusya'nın ülkesini işgale başladığı 24 Şubat'tan önceki mevzilere çekilmesi halinde ateşkesi kabul edeceklerini söylemiş, Kırım'ın Ukrayna'ya geri verilmesini barış koşulları arasında saymamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Moody's, İtalya'nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi06 Ağustos 2022 Cumartesi 10:33
  • BM'den küresel sorunların çözümünde ABD-Çin iş birliğinin önemine atıf06 Ağustos 2022 Cumartesi 09:43
  • Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu06 Ağustos 2022 Cumartesi 09:42
  • Pakistan'dan 'Cammu Keşmir’de kötüleşen durum sebebiyle' Hindistan'a nota06 Ağustos 2022 Cumartesi 09:38
  • Rusya’dan ABD’ye Covid-19 suçlaması: İnsan yapımı ve ABD'nin parmağı var05 Ağustos 2022 Cuma 11:23
  • Avrupa'da aşırı sıcaklar: Binlerce kişi hayatını kaybetti05 Ağustos 2022 Cuma 10:13
  • Antonio Guterres "Ortak Gündemimiz" raporunun ilerleyişi hakkında BM Genel Kurulunu bilgilendirdi05 Ağustos 2022 Cuma 09:53
  • İtalya Başbakanı Draghi: Tahıl taşıyan gemilerin yola çıkması olumlu bir gelişme05 Ağustos 2022 Cuma 07:58
  • BM Genel Sekreteri Guterres: Enerji şirketlerinin bu dönemde kâr etmesi ahlaksızca04 Ağustos 2022 Perşembe 14:28
  • Berlin’deki ormanda patlama sonrası yangın çıktı04 Ağustos 2022 Perşembe 11:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti