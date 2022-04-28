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Zelenskiy, Ukrayna’nın savaştaki maddi kaybını açıkladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkesindeki maddi kaybın 600 milyar dolara ulaştığını belirtti.
Zelenskiy, Ukrayna’nın savaştaki maddi kaybını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkesindeki maddi kaybın 600 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Ulusa sesleniş konuşmasında açıklamalarda bulunan Zelenskiy, “Ukrayna’nın bu savaştan kaynaklanan kayıpları tahmini olarak 600 milyar dolara ulaşıyor. 32 milyon metrekareden fazla yaşam alanı, 1500’den fazla eğitim tesisi ve 350’den fazla sağlık tesisi yıkıldı veya hasar gördü. Ekonomik varlıklar büyük kayıplara uğradı. Yüzlerce işletme yok edildi. Yaklaşık 2 bin 500 kilometre yol ve yaklaşık 300 köprü yıkıldı veya hasar gördü. Ve bu sadece istatistik değil. Bu Mariupol, bu Volnovakha, bu Okhtyrka, bu Çernihiv, bu Borodyanka ve düzinelerce şehir, kasaba ve köyümüz” dedi.

“11,5 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ”

Zelenskiy, savaş nedeniyle milyonlarca Ukraynalının yerinden edildiğini ya da yurtdışına gittiğini belirterek “11,5 milyondan fazla Ukraynalı savaş nedeniyle yerinden edildi ve bunların yaklaşık 5 milyonu yurt dışına gitti. Bunların yüzde 95’i zaten evine dönmek istiyor. Bu nedenle, rahat bir Avrupa Ukrayna’sını yeniden inşa etmek için acil bir plan hazırlamaya ihtiyaç var” diye konuştu.

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