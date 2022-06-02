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Zelenskiy: Ukrayna’nın yüzde 20’si Rus işgali altında

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Ukrayna lideri, Rusya ile çatışmalarda cephe hattının bin kilometreden fazla olduğunu ifade etti.
Zelenskiy: Ukrayna’nın yüzde 20’si Rus işgali altında

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın şu anda Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20’sini işgal ettiğini açıkladı.

Zelenskiy Lüksemburg Parlamentosu’na hitaben yaptığı konuşmada, “Neredeyse tüm Rus ordusuna karşı kendimizi savunmak zorundayız. Savaşa hazır tüm Rus birlikleri bu saldırıya müdahil oluyor” dedi ve Rusya ile çatışmalarda cephe hattının bin kilometreden fazla olduğunu ifade etti.

“RUSYA BİNLERCE ÇOCUĞU KAÇIRDI”

Ayrıca Zelenskiy, “Rusya, 200 binden fazla Ukraynalı çocuğu kaçırdı” açıklaması yaptı. Zelenskiy, “Rusya, hem yetişkinleri hem de çocukları zorla götürüyor. Bu, Rusya’nın en iğrenç savaş suçlarından biridir. Rusya, savaşın başından bu yana yetimhanede kalan ve ebeveynlerinden ayırdığı toplamda 200 binden fazla Ukraynalı çocuğu kaçırdı” ifadelerini kullandı.

“Rusya, bu çocukları yerlerinden ediyor ve onları özellikle uzak bölgelere yerleştiriyor. Bu suç politikasının amacı sadece insanları kaçırmak değil, kaçırdığı insanlara Ukrayna’yı unutturmak ve geri dönmelerine engel olmak” diyen Zelenskiy, “İşgalcilerin saldırıları sonucu savaşından başından bu yana 689 çocuk yaralandı. Bu rakam sadece tespit edebildiklerimiz. Şu anda işgal edilen bölgelerden gelen tüm verilere henüz sahip değiliz” açıklamasında bulundu.

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