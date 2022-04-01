  • BIST 2.246,87
  • Altın 913.438
  • Dolar 14.681
  • Euro 16.227
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Zelenskiy, Ukrayna’ya ihanet etmekle suçlanan iki generali görevden aldı

» »
37. güne giren Rusya-Ukrayna savaşı iki ülkede de iç gerilimleri artırdı. Rusya lideri Putin'in ülkede "cadı avı" başlattığı iddialarının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de ülkeye ihanet etmekle suçladığı iki generali görevden aldı.
Zelenskiy, Ukrayna’ya ihanet etmekle suçlanan iki generali görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy iki üst düzey generalini “vatan hainliği” suçlamasıyla görevden aldı. Dün gece Ukrayna halkına hitaben bir konuşma yapan Zelenskiy, iki generali ülkeye bağlılık için ettikleri yemine ihanet etmekle suçladı.

Ukrayna lideri, “Ülkelerinin neresi olduğuna karar veremeyen bu üst düzey askerler derhal görevden alındı. Bu ülkeye ait değiller. Şu anda hainlerle uğraşmaya zamanım yok ama hepsi sırayla cezalarını çekecek” dedi.

İhanetle suçlanan iki ismin Ukrayna Güvenlik Servisi'nin İç Güvenlik Direktörü Naumov Andriy Olehoviç ile Rusya'nın ele geçirdiği Herson kentinin güvenlik şefi Kivoruçko Serhiy Oleksandroviç olduğu açıklandı. Bu kişilerin nasıl cezalandırıldığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

“RUS ORDUSU GÜÇLÜ SALDIRILAR DÜZENLEYECEK”

Ukrayna lideri ayrıca görev bölgelerinde Rusya'ya karşı etkili diplomatik başarı ortaya koyamayan Fas ve Gürcistan büyükelçilerini geri çağırarak görevden aldığını belirterek, “Görevde kalabilmek adına boşa zaman geçirenler var. Eğer ülkeleri Rusya’ya karşı yaptırım uygulamaya ikna edemiyorsanız kendinize başka iş arayın” dedi.

Rus ordusunun ülkenin doğusundaki Donbas'a ve güneydeki Mariupol kenti çevresine büyük saldırılar düzenlemeye hazırlandığını da kaydeden Zelenskiy, “Rus ordusu güçlü saldırılar için toplanıyor” diye konuştu.

PUTİN’İN DE ‘CADI AVI’ BAŞLATTIĞI SÖYLENMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de daha önce Ukrayna savaşındaki başarısızlıklar nedeniyle ülke içinde bir “cadı avı” başlattığı, başta istihbarat kurumu olmak üzere başarısızlıktan sorumlu tuttuğu birçok yetkiliyi ev hapsine gönderdiği iddia edilmişti.

Putin'in, Ukrayna işgaliyle ilgili yanlış öngörülerde bulunmakla suçladığı Rus istihbaratında işgal planlarıyla ilgili Batılı ülkelere bilgi sızdıran kişiler olduğunu düşündüğü de belirtilmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya, ödemeler ruble ile yapılmazsa gaz anlaşmalarını feshedecek31 Mart 2022 Perşembe 19:38
  • Şuşa '2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti' ilan edildi31 Mart 2022 Perşembe 17:15
  • Japonya'da reşit olma yaşı 20’den 18’e indirildi31 Mart 2022 Perşembe 12:26
  • Bill Gates’in de olduğu fotoğraf Pakistan’ı karıştırdı: Başbakanın koltuğu sallantıda31 Mart 2022 Perşembe 10:01
  • Rus Oligarklar Türkiye’ye Yöneldi: Uzun Vadede Ekonomiye Zarar Verebilir30 Mart 2022 Çarşamba 17:34
  • Pakistan: Çin, İslamabad'ın güvenilir müttefiki olduğunu doğruladı30 Mart 2022 Çarşamba 13:41
  • Savaşın gidişatını değiştirecek açıklama: Ortaklık genişliyor30 Mart 2022 Çarşamba 09:54
  • İngiltere: Rusya, Yaklaşık 1000 Wagner Paralı Savaşçısını Ukrayna’nın Doğusuna Gönderecek29 Mart 2022 Salı 22:25
  • Rusya’dan Türkiye Açıklaması: Dengeli ve Bağımsız Bir Pozisyon Aldı29 Mart 2022 Salı 19:07
  • Ukrayna’da Sivil Ölümleri Artıyor: Mariupol’de İşgalin Başından Beri 5 Bin Sivil Hayatını Kaybetti28 Mart 2022 Pazartesi 20:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti