Zelenskiy: Yüzlerce köy ve kasaba yok edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, konferansta Ukrayna’nın ulusal bir yapılanma görüşü sunacağını belirterek, “Ülkemizin yeniden inşasına adanmış büyük ölçekli uluslararası bir etkinlik. Kelimenin geniş anlamıyla yeniden yapılanma. Sadece işgalcilerin yok ettiği her şeyi restore etmek değil, aynı zamanda yaşamımız için yeni bir temel oluşturmak da gerekli. Bu muazzam yatırımlar gerektiriyor.” dedi.

YÜZLERCE KÖY VE KASABA YOK EDİLDİ

Rusya’nın yüzlerce köy ve kasabayı bombardımanlarla yok ettiğini belirten Zelenskiy, “Birçoğunun yeniden inşa edilmesi gerekiyor, yüzlercesi Rus ordusu tarafından tamamen yok edildi ve sıfırdan yeniden inşa edilmesi gerekiyor ama bunun yanında Ukrayna’nın diğer bölgelerindeki onlarca şehir füzelerle vuruldu. Yüzlerce işletme yıkıldı.” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Lugano’daki konferansın büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Bu nedenle Lugano’daki konferans Ukrayna’nın yeniden inşası için önemli bir adım olabilir ve bu projeyi hayata geçirdiğimizde ki eminim gerçekleşecektir, bu etkinlik bir başlangıç sayılabilir” diye konuştu.

ÇATIŞMALARIN MERKEZİ LUHANSK BÖLGESİ

Zelenskiy, ülkede çatışmaların sürdüğünü, merkezin ise Luhansk olduğunu hatırlatarak, Rus ordusu şehirlerimize füzeler atmaya devam ediyor. Akşam itibariyle şimdiden 6 füze saldırısı gerçekleşti, toplam 12 füze. Mıkolayiv, Donetsk bölgesi… Hava saldırıları devam etti. Tüm cephede şiddetli çatışmalar devam ediyor. Donbas’ta ve elbette çatışmaların merkezi Luhansk bölgesindeki şehirlerde dedi. Zelenski öte yandan Rusya’nın Harkiv’deki askeri faaliyetlerini artırdığını duyurdu.