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Zelenskiy’den Almanya’ya sert eleştiri

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya'nın ülkesine Leopard 2 tanklarını göndermekte tereddüt etmesini eleştirdi.
Zelenskiy’den Almanya’ya sert eleştiri

Zelenskiy, Alman ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, “Altı ay daha konuşabilirsiniz ama burada her gün insanlar ölüyor. Eğer elinizde Leopard tankları varsa, onları bize verin” dedi.
Zelenskiy ayrıca Rusya ile olan savaşta Ukrayna’nın kendini savunduğunu ve Rusya’ya saldırmak gibi bir niyeti olmadığını da vurguladı.

Almanya’nın Leopard tankları konusunda çekimser kalmasını eleştiren Zelenskiy, “Bu bir oyun değil bu bir şeyi ispat etme konusu da değil. Biz Almanya’ya teşekkür ediyoruz bunu herkesin duymasını istiyorum. Ancak her gün insanlar ölüyor kadınlar tecavüze uğruyor” diye konuştu.
Silahların susması ve Rusya’nın suçunu kabul etmesi halinde diplomatik adımların gelebileceği sinyalini veren Zelenksiy, her şeyin para olmadığını, paranın gidenleri geri getiremeyeceğini ve bazı yaraları tamir edemeyeceğini kaydetti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, çarşamba günü Davos’ta Ukrayna’ya Leopard 2 tanklarının tedariki konusunda taahhütte bulunmaktan kaçınmıştı.

Almanya’daki ABD’ye ait Ramstein hava üssünde bir araya gelecek Ukrayna temas grubunun en önemli konusu Leopard tanklarının Ukrayna’ya gönderilmesi olacak.

HÜKÜMET TARAFINDAN ONAYLANMASI GEREKİYOR

Leopard 2 tankları Almanya’da üretildiği için Almanya bu tartışmada kilit bir rol oynuyor. Yasal olarak Alman üretimi silahların üçüncü taraflara transferinin Berlin hükümeti tarafından onaylanması gerekiyor.

Polonya ve Finlandiya, Ukrayna’ya Leopard 2 tanklarını teslim etmeye hazır olduklarını açıklamıştı.

Almanya’nın ürettiği Leopard tankları Avrupa’da Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç, İspanya, Çekya, Türkiye ve Macaristan gibi AB ve NATO ülkelerinin ordularında bulunuyor. 

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