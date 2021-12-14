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Zelenskiy'den Almanya'ya Tepki

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Savaşın 8'inci Yılında Savunma Silahlarını Almaya Hakkımız Yok Mu?
Zelenskiy'den Almanya'ya Tepki

Geçen ay savunma silahları almalarını veto ettiği için Almanya'ya tepki gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Savaşın 8'inci yılında bunları almaya hakkımız yok mu?" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, La Repubblica'ya verdiği röportajda, Rusya'nın birliklerini ülkesinin sınırlarında artırmasının bir şantaj aracı olduğunu söyledi.

Birliklerin sayılarının daha da artması halinde şantajın Ukrayna ve belki tüm bölge için geniş çaplı bir saldırı hazırlığı olarak görülebileceğine dikkati çeken Zelenskiy, Rusya'nın bu savaşı 2014'te başlattığını ve o günden beri her senaryoya hazır olduklarını ifade etti.

Zelenskiy, "Kısa süre önce Almanya yalnızca savunma araçları olan anti-dron tüfekleri ve anti-keskin nişancı sistemlerini NATO'dan almamızı engelledi. Savaşın 8'inci yılında bunları almaya hakkımız yok mu?" dedi.

"Bazı başkentlerde halen korku üstün"

Kendini saldırıdan korumak isteyen her demokratik ülkenin bu savunma araçlarını alma hakkı olması gerektiğini söyleyen Zelenskiy, "Ancak bazı başkentlerde halen korku üstün geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, kasımda Almanya'nın anti-dron tüfekleri ve anti-keskin nişancı sistemlerini Ukrayna'nın NATO Destek ve Tedarik Ajansı üzerinden almasını veto ettiğini ifade etmişti.

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