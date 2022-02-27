Zelenskiy’den Barış Görüşmesi Açıklaması: İstanbul’u Teklif Ettik

Rusya'nın Ukrayna ordusundan beklenmeyen bir dirençle karşılaşması sonrasında barış müzakereleri de yeniden gündeme geldi. Zelenskiy, Rus yönetimine aralarında İstanbul'un da olduğu birçok kentte görüşme teklifini sunduklarını söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta dördüncü güne girilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy açıklamalarda bulundu…

Zelenskiy, Belarus’un “Rusya ile Ukrayna Minsk’te görüşebilir” önerisine sert bir dille yanıt verdi.

Zelenskiy, Rusya’nın Belarus toprakları üzerinden Ukrayna’ya saldırmasını gerekçe göstererek, “Bu saldırı olmasaydı, Minsk’teki görüşmeler mümkün olabilirdi” ifadesini kullandı.

Ulusa sesleniş konuşması yapan Zelenskiy, “Eğer bölgenizden saldırgan bir eylem olmasaydı, Minsk’te konuşabilirdik… görüşmeler için diğer şehirler mekan olarak kullanılabilir. Elbette barış istiyoruz, görüşmek istiyoruz, savaşın bitmesini istiyoruz. Varşova, Bratislava, Budapeşte, İstanbul, Bakü – Ruslara buraları teklif ettik” dedi.

Zelenskiy bu şehirlerin yanı sıra müzakereler yapılarak başka bir şehirde de görüşme yapılabileceğini söylerken, “Başka herhangi bir şehir de bize uyar, topraklarından bize füze fırlatılmayan bir ülkede. Müzakerelerin dürüst olabilmesinin ve savaşı gerçekten sona erdirebilmesinin tek yolu bu” yorumunu yaptı.