  • BIST 2.434,02
  • Altın 968.962
  • Dolar 17.3619
  • Euro 17.443
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKATatar: Türkiye üzerinden AB elektrik sistemine bağlanmak gerekiyor

Zelenskiy’den Kanada’ya tepki

» »
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kanada'nın Kuzey Akım 1 türbinini Almanya'ya iade etme kararına tepki gösterdi. Zelenskiy, "Bir terör devletine yaptırımlara böyle bir istisna getirilirse, yarın ne gibi istisnalar isteyecektir?" dedi.
Zelenskiy’den Kanada’ya tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili Kanada temsilcisini çağırdığını belirterek, bu kararın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Zelenskiy, “Kanada bu türbini aslında Rusya’ya teslim etmiş oldu. Bir terör devletine yaptırımlara böyle bir istisna getirilirse, yarın ne gibi istisnalar isteyecektir? Bu soru çok tehlikeli. Üstelik sadece Ukrayna için değil, demokratik dünyanın tüm ülkeleri için de tehlikelidir” dedi.

Bu kararın Moskova tarafından bir zayıflık göstergesi olarak görüleceğini belirten Zelenski, “Bu onların mantığı. Şimdi, Rusya’nın sınırlamaya değil, aynı zamanda en hassas dönemde Avrupa’ya gaz tedarikini tamamen kesmeye çalışacağına şüphe yok. Şimdilik hazırlamamız gereken şey bu, şu anda kışkırtılan şey bu” ifadelerini kullandı.

ABD’DEN KANADA’NIN KARARINA DESTEK

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kanada’nın Kuzey Akım 1 türbininin Almanya’ya iade edilmesine ilişkin aldığı kararı desteklediklerini açıkladı.

Price, “Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa enerji güvenliğini teşvik etme, Rus enerjisine olan toplu bağımlılığımızı azaltma ve Kremlin üzerindeki baskıyı sürdürme taahhüdümüzde müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birleşmiştir. Bu bağlamda, Kanada hükümetinin Kuzey Akım 1 boru hattında kullanılmak üzere bir doğal gaz türbinini Almanya’ya iade etme kararını destekliyoruz. Kısa vadede türbin, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin gaz rezervlerini yenilemelerine, enerji güvenliklerini ve dayanıklılıklarını artırmalarına ve Rusya’nın enerjiyi silahlandırma çabalarına karşı koymalarına olanak sağlayacak” dedi.

NELER OLMUŞTU?

Kuzey Akım 1 türbini, tamir ve bakım işlemleri kapsamında Kanada’nın Montreal kentinde bulunuyordu.

İlk plana göre türbin, tamir edildikten sonra önce Almanya, daha sonra da Rusya’ya gönderilecekti.

Ancak 24 Şubatta başlayan Ukrayna-Rusya savaşı sonrası Rusya’ya yönelik yaptırımlar nedeniyle gönderilemedi. Rus doğal gaz şirketi Gazprom, türbinin iade edilmemesi nedeniyle Kuzey Akım 1 hattının seviyesini normal seviyenin yüzde 40’ına kadar düşürmüştü.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Putin ile Lukaşenko arasında kritik ‘Kaliningrad’ görüşmesi11 Temmuz 2022 Pazartesi 19:02
  • Japonya’da Şinzo Abe’nin partisi seçimden zaferle çıktı11 Temmuz 2022 Pazartesi 16:06
  • Rusya-Ukrayna savaşı: Donetsk’te apartmanı vurdular10 Temmuz 2022 Pazar 14:02
  • Rusya’nın Ukrayna’da ele geçirdiği kentlerde, Rus eğitim sistemine geçildi10 Temmuz 2022 Pazar 11:49
  • Bomba iddia: Putin’in gizli sevgilisi hamile, kız çocuk bekliyorlar10 Temmuz 2022 Pazar 10:44
  • Shinzo Abe’yi öldüren saldırgana idam cezası iddiası10 Temmuz 2022 Pazar 09:51
  • Sri Lanka: Protestocular başkanlık sarayına girdi; Devlet Başkanı Rajapaksa istifa etmeyi kabul etti09 Temmuz 2022 Cumartesi 18:08
  • Zelenskiy’den Türkçe Kurban Bayramı mesajı09 Temmuz 2022 Cumartesi 17:07
  • Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe hayatını kaybetti08 Temmuz 2022 Cuma 17:18
  • Rusya’dan İngiltere’ye Luhansk üzerinden mesaj08 Temmuz 2022 Cuma 15:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti