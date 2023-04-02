Zelenskiy’den Rusya’nın BMGK başkanlığına sert tepki

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanlığı, önceki gün Rusya’ya geçti. Söz konusu gelişmenin ardından Ukrayna tarafından tepkiler geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, “Terörist devlet BM Güvenlik Konseyi’ne başkanlık etmeye başladı. Dün Rus ordusu bir Ukraynalı çocuğu daha öldürdü. Danylo adında beş aylık bir erkek çocuğu. Terörist devletin her gün düzenlediği yüzlerce topçu saldırısından biri. Bu sırada Rusya BM Güvenlik Konseyi’ne başkanlık ediyor” dedi.

YERMAK: ULUSLARARASI İLİŞKİLER SİSTEMİNE BİR DARBE

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Yermak, “Bu sadece bir utanç değil. Kurallara dayalı uluslararası ilişkiler sistemine bir başka sembolik darbedir” ifadelerini kullandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ise söz konusu durumu, “Tarihin en kötü 1 Nisan şakası” ifadeleriyle değerlendirmişti.

Rusya, bir aylığına BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı yapacak.