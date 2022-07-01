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Zelenskiy’den ulusa sesleniş konuşması

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gece saatlerinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Yılan (Zmiinyi) Adası ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Zelenskiy’den ulusa sesleniş konuşması

Zelenskiy, Yılan (Zmiinyi) Adası’nın özgür olduğunu belirterek, “Zmiinyi Adası stratejik bir nokta ve Karadeniz’deki durumu önemli ölçüde değiştiriyor. Bu henüz güvenliği garanti etmiyor, henüz düşmanın geri dönmeyeceğini garanti etmiyor ancak işgalcilerin eylemlerini önemli ölçüde sınırlandırıyor. Adım adım onları denizimizden, toprağımızdan, göklerimizden çıkaracağız” dedi.

Donbas’taki durumun son derece zor olmaya devam ettiğini ve Rusya’nın ateş üstünlüğü olduğunu belirten Zelenskiy bu koşullarda Ukrayna’yı savunan herkese minnettar olduğunu söyledi.

UKRAYNA, ROMANYA’YA ELEKTRİK İHRACATI BAŞLATTI

Ukrayna ile AB yakınlaşmasında önemli bir adım daha atıldığını ifade eden Zelenskiy, “Ukrayna, AB topraklarına, Romanya’ya önemli bir elektrik ihracatı başlattı. Bu sadece ilk aşama, tedariki artırmaya hazırlanıyoruz. Ukrayna elektriği nedeniyle, Avrupalılar tarafından tüketilen Rus gazının önemli bir kısmı değiştirilebilir. Yani bu bizim için sadece bir ihracat geliri meselesi değil, bütün Avrupa için bir güvenlik meselesidir. Ülkemizin daha savaş başladıktan sonra AB’nin ortak enerji sistemine katıldığını hatırlatmak isterim. Ukrayna imkansız görünen şeyler yapıyor” şeklinde konuştu.

“AVRUPA BU SÜREÇTE DAHA DA GÜÇLENDİ”

Fransa’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığının bugün sona erdiğini hatırlatan Zelenskiy, “(AB) Adaylık aldığımız tarihi dönem, Avrupa bu süreçte daha da güçlendi. Çek Cumhuriyeti Başkanlığı başlıyor ve Ukrayna’nın yeniden inşasını başkanlıklarının önceliklerinden biri olarak belirledikleri için Çek ortaklarımıza minnettarım. Halihazırda kurtarılmış olan topraklarda mümkün olan en kısa sürede yeniden yapılanmaya başlamak gerçekten önemlidir” dedi.

Ayrıca Zelenskiy, ABD’nin başta savunma olmak üzere Ukrayna’ya yeni bir destek paketi açıkladığını ve Almanya Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile savunma desteği hakkında konuştuklarını belirtti.

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