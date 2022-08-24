Zelenskiy’nin Bağımsızlık Günü’nde giydiği gömlek sosyal medyada gündem oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in eşi Olena Zelenska’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Volodimir Zelenskiy’nin haki rengi bir gömlek giydiği görüldü.

Vışıvanka adı verilen, Ukrayna ve Belarus’ta geleneksel olan gömleğin üzerindeki işlemeler ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Gömleğin üst kısmındaki işlemede bir kadın ve erkek figürü görülürken; ortasında Ukrayna yapımı BTR-3E1 tipi zırhlı araç ve en altta da tank görüldü.

Zelenskiy’nin gömleği kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı. Birçok kişi, Ukrayna Devlet Başkanı’nın savaş boyunca kıyafetlerine dikkat çekti, bazıları yeni tarzını beğendiğini söyledi.