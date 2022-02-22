Zelensky: "Korkmuyoruz, alınan kararlarla bağlantılı sonuçların sorumluluğu Rusya'ya ait

"Rusya'nın son hareketleri ülkemizin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali" diyen Zelenskiy, ayrılıkçıları tanımanın tek taraflı olarak Minsk anlaşmalarından çıkmak ve Normandiya Formatında alınmış kararları göz ardı etmek anlamına gelebileceğini belirtti, bunun barış çabalarını baltaladığını söyledi.

"Hiç kimseye borcumuz yok, hiç kimseye de bir şey vermeyeceğiz" diyen Zelenksy, "Hiç bir şeyden de korkmuyoruz" diye konuştu.

Bugün alınan ve yarın alınacak muhtemel kararlarla Rusya'nın Donbas'ta 2014'ten beri var olan askeri varlığını meşru hale getirmiş olacağını kaydeden Zelenskiy, Normandiya Dörtlüsü Zirvesi için acil çağrı yaptıklarını belirtti.

Zelenskiy, partnerlerinden net ve etkili adımlar beklediklerine dikkati çekti.

Sınırlarının iyi şekilde korunduğunu hatırlatan Zelenskiy, kendi topraklarında olduklarını ve hiçbir şeyden korkmadıklarını söyledi.

Kimseye bir şey borçlu olmadıklarını ifade eden Zelenskiy, "Kimseye bir şey vermeyeceğiz. Bundan eminiz. Çünkü 2014 Şubat değil, 2022 Şubat'tayız. Başka bir ülke, başka bir ordu. Tek amaç Ukrayna'da barış." dedi.