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'Zembil Sanatına Geleneksel Dokunuşlar II. Sergisi' açıldı

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“Zembil Sanatına Geleneksel Dokunuşlar II. Sergisi” Lefke Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı.
'Zembil Sanatına Geleneksel Dokunuşlar II. Sergisi' açıldı

Lefke Belediyesi ve Lefke Yardım ve Halk Derneği iş birliğinde düzenlenen “Zembil Sanatına Geleneksel Dokunuşlar  II. Sergisi” Lefke Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı.

Etkinlik çerçevesinde Öğretmenler Günü’ne özel bir program hazırlanarak, “Zembil” Belgesel Film sunumu izlendi, kursiyerlere sertifikaları takdim  edildi  ve Lefke Belediye Pazarı’nda serginin açılışı yapıldı.

Lefke Yardım ve Halk Derneği’nden yapılan açıklamada, Kıbrıs’a özgü zembil sanatını unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan biri olmaktan çıkarmak amacıyla Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, Lefke Belediyesi ve  Lefke Yardım ve Halk Derneği ile işbirliği ile geçen hafta Lefkoşa’da birincisi gerçekleştirilen “Zembil Sanatına Geleneksel Dokunuşlar  Sergisinin  ikincisinin gerçekleştiği kaydedildi.

Dernek Başkanı Emel Yılmaz, “Lefke’ye özgü kadim sanatlarımız arasında önemli bir tarihi geçmişe sahip olan zembil örücülüğünün fikirsel oluşumunu geçen yıl başlatarak  paydaşlarla iş birliği yapmak kaydı ile bugünlere taşıdık. Lefke bölgesinin bir evladı ve eğitimcisi olarak  batı bölgesine özgü olan geleneğimizi yerellik unsurları koruyarak merkezi biçimde gelecek nesillere taşınmasında önemli bir sorumluluk üstlenmiş olmanın ve bunun sonucunda  zembil geleneğini  bölgedeki ilköğretim kurumlarında ortak etkinliklerle öğretmenin  mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. 

Yılmaz’ın 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle onur konuğu olarak davet ettiği Lefke İlçesi’nde yaşayan en eski doğal geleneksel kültür taşıyıcısı olarak bilinen Safiye Ertürk’e  vefa göstergesi olarak teşekkür belgesi takdim etti.

Etkinliğe, Lefke atölyesinin eğitmeni Ayşen Özrençberoğlu tarafından zembil kurslarına katılan 17 kadın kursiyerlere teşekkür belgeleri takdim edilmesiyle devam edildi.

Sergi öncesinde Geleneksel Zembil Sanatının İhyası Projesi kapsamında hazırlanan Zembil belgeseli gösterildi ve konuklar eşliğinde Lefke Belediye Pazarı’na geçilerek kadın kursiyerlerin ürettiği zembiller geleneksel Türk süsleme sanatlarından Ebru ve Tokat baskı teknikleri ile buluşturularak sergilendi.

 
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