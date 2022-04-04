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Zembilas'tan KKTC'ye ''Dil Oyunu'' Suçlaması

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Zembilas'tan KKTC'ye ''Dil Oyunu'' Suçlaması
Zembilas'tan KKTC'ye ''Dil Oyunu'' Suçlaması

İki Toplumlu Eğitim Komitesi Rum Eşbaşkanı Mihalinos Zembilas KKTC’yi, Komite’nin çalışmalarını “dil oyunları ile olumsuz etkilemekle” suçladı.

Haravgi’ye konuşan Zembilas, Eylül 2015’te kurulan Komite’nin en büyük başarısının 2017’de uygulamaya başlanan “imagine” programı olduğuna işaret etti. Program ile her iki taraftan 5 bin öğrencinin iletişime geçmesinin, bin civarında öğretmenin de barış pedagojisi,  ırkçılık karşıtı eğitim ve insan hakları alanlarında eğitilmesinin başarıldığını anlattı.

Bugünkü olgularda, KKTC’deki iktidar değişiminin ardından Komite toplantılarında bile zorlukla karşılaştıklarını söyleyen Zembilas “bugüne kadar uzlaşılmış addedilen, özellikle de iki bölgeli iki toplumlu federasyon ile ilgili terminolojilerin yeniden belirlenmesi ve Komite’nin yetkilerinde değişiklik yapma çabası gözlemleniyor ki bu Kıbrıs Rum toplumu tarafından kabul edilemez” dedi.

Zembilas, iyi niyet olması halinde dondurulan, özellikle de AB’nin Teknik Komiteler destekleme mekanizmasından finanse edilen programların yeniden başlatılması için uygun zemin yaratılabileceğini söyledi. “Bugün karşılaştığımız en büyük meydan okuma, Kıbrıs Türk tarafının, bütün meselelerin ‘dil oyunu’ ile siyasileştirilmesinin yardımcı olmadığına ve Teknik komitemizde olabilecek çalışmayı desteklemeye ikna edilmesidir” diye ekledi.

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