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Zemmour'dan protestocuya orta parmak: 'Antifa'ya anladığı dilde yanıt verdim'

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan Fransa'da Macron'un aşırı sağcı rakibi Zemmour'dan protestocuya orta parmak: 'Antifa'ya anladığı dilde yanıt verdim'
Zemmour'dan protestocuya orta parmak: 'Antifa'ya anladığı dilde yanıt verdim'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan Fransa'da Macron'un aşırı sağcı rakibi Zemmour'dan protestocuya orta parmak: 'Antifa'ya anladığı dilde yanıt verdim'

Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması beklenen yazar ve TV yorumcusu Eric Zemmour, Marsilya gezisinde bir protestocuya orta parmak işareti yaptı.

İslam ve göçmenlik karşıtı söylemleriyle bilinen aşırı sağcı Zemmour, "yaptığı hareketin arkasında olduğunu" söyledi.

AFP'nin çektiği fotoğrafta, Zemmour'un, bir restorandan ayrılırken yoldan geçen bir kişi tarafından kendisine yapılan orta parmak işaretine aynı şekilde karşılık verdiği görülüyor.

Ülkedeki bazı anketler, Zemmour'un seçimde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte ikinci tura kalabileceğini gösteriyor. Ancak son kamuoyu yoklamalarına göre, aşırı sağ yorumcu, Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen'in gerisinde kalıyor.

"İçgüdüsel bir hareket"

İsmini vermek istemeyen Zemmour'a yakın bir kaynak, bu hareketin "içgüdüsel" olduğunu ve tüm sorumluluğu kendisinin üstlendiği bir eylem olduğunu söyledi.

Kaynak, Zemmour'un "Hakarete uğradım, bana parmak gösterildi, ben de cevap verdim" dediğini aktardı.

Macron'un yakın müttefiki Fransa'nın Avrupa Bakanı Clement Beaune, LCI TV'ye yaptığı açıklamada, bu jestin Zemmour'un "gerçek yüzünü" gösterdiğini kaydetti.

'Irkçılık karşıtı Marsilya'

Zemmour, geçtiğimiz cuma günü Marsilya istasyonundaki protestoculardan kaçınmak için yakındaki Aix-en-Provence kasabasında trenden indi.

Marsilya'da 15 dakikalık bir yürüyüşü sırasında, protestocular "ırkçılık karşıtı Marsilya" sloganları attı. Zemmour, şehrin ünlü Vieux Port sahil bölgesinde cumartesi günü yapmayı planladığı yürüyüşü iptal etti.

Zemmour'un 5 Aralık'ta Paris'te "önemli bir konuşma" yapmasından önceki günlerde cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklanabileceği belirtiliyor. Macron'un da yılın başlarında adaylığını duyurabileceği ifade ediliyor.

Fransa’nın tartışılan yorumcusu

Paris mahkemesi, 2016 yılında bir televizyon programında Müslümanları hedef alan söylemleri nedeniyle 'dini nefrete dayalı tahrikte' bulunduğu gerekçesiyle Zemmour'u 5 bin Euro para cezasına çarptırdı. 1841'de Fransa'nın Cezayir'de Müslümanlara ve Yahudilere yaptığı katliamı savunan Zemmour, "Fransız olmak budur, ben bugün katliamı yapan General Bugeaud'nun yanındayım." dedi. Geçen yıl Paris'te bir kişi sokakta yürüyen Zemmour'un yüzüne tükürmüştü.

Eric Zemmour kimdir?

Cezayir asıllı Yahudi bir ailede 1958'de dünyaya gelen Eric Zemmour gazetecilik kariyerine Quotidien de Paris'te başladı. 1994'ten itibaren Fransa'nın önde gelen sağcı gazetelerinden Le Figaro'nun politika servisinde çalıştı. 2009'da yaşadığı bir tartışma nedeniyle buradaki görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Figaro Magazine dergisinde haftalık yazılarını sürdürdü. Günümüzde televizyonlarda tartışma programlarına yorumcu olarak katılıyor.

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