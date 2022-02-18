Zencefilin Mucizevi Faydaları Nelerdir?

İçerisinde bulundurduğu gingerol isimli madde sayesinde vücudu enfeksiyona karşı koruyan ve mide bulantısına birebir gelen zencefil nedir? Zencefilin saymakla bitmeyen faydaları nelerdir? Zencefil çayı nasıl yapılır? Zencefilin faydaları hakkında tüm merak ettiklerinizin yanıtları...

Zencefil ince ve uzun yapraklı, yaklaşık bir metre boyu olan, sarı-kırmızı renklerde çiçek açan ve ilaç olarak kullanılan zencefilgiller familyasından bir bitkidir. İçinde birçok vitamini barındırır. Vücudumuz için gerekli olan aminoasitleri sağlar.

HASTALIKLARA KARŞI ŞİFA KAYNAĞI!

- İçinde barındırdığı gingerol isimli madde vücudun iltihaplara karşı muhafaza edilmesine yardımcı olur. Ayrıca mide bulantısına çok iyi gelir.

- Hem taze hem de kurutulmuş olarak tüketilebilen zencefil günlük 4 gramdan fazla tüketilmemelidir.

- C vitamini bakımından oldukça zengin olan zencefil kış aylarında bulunmaz bir şifa deposudur. Soğuk algınlığı, grip gibi sağlık sorunlarının geçmesine yardımcı olur.

- Aroma vermesi açısından çeşitli içeceklerde, çorbalarda ve et yemeklerinde kullanılabilir.

- Zencefil viral enfeksiyonların önüne geçer. Anti-enflamatuvar içeriği sayesinde çok güçlü bir ağrı kesicidir.

- İçinde barındırdığı besin maddeleri ciğerlerin genişlemesini sağlar ve bu sayede daha rahat nefes alıp veririz.

- Eklem ağrılarının giderilmesinde şifa kaynağıdır. Ayrıca kök ya da toz halinde tüketilmesi kalp ritminin düzene girmesini sağlar.

ZENCEFİL YEMEKLERDE NASIL KULLANILIR?

- Lezzet ve tat vermesi için yemeklerde tüketebiliriz. Özellikle tavuk, balık ve et yemeklerinde zencefil kullanımı sindirimin kolaylaşmasını sağlar.

- Taze zencefil çeşitli soslara eklenerek güzel tat bırakabilir.

- Kek ve kurabiye yaparken kullanılan zencefil lezzet ve renk katacağı gibi şekerin tadını da hafifletir. Bunlar dışında zencefil çay ile karıştırılıp tüketilebilir.

ŞİFA DEPOSU ZENCEFİL ÇAYI NASIL YAPILIR?

Zencefilli tarif denilince ilk akla gelen tabi zencefil çayı nasıl yapılır? sorusu oluyor. Bizde bu şifa deposu besinden yararlanabileceğiniz harika bir çay tarifi hazırladık.

- Elde edeceğimiz çay için zencefilinizin kabuklarını soyun. Sonra zencefil ve içme suyunu bir cezveye alın ve kaynamaya başlatın. Kaynadıktan sonra içine yine zencefil dilimleyerek ekleyin.

- Bardağa aldığınız zencefil çayınıza isteğe göre bal ekleyebilirsiniz. Eğer aromasını değiştirmek isterseniz zencefil ile birlikte sevdiğiniz bir veya birkaç meyveyi de içerisinde ekleyebilirsiniz.

ÖKSÜRÜĞÜN DOĞAL REÇETESİ!

Öksürüğü kesen karışım için gerekli olan malzemeler;

- 2 yemek kaşığı pekmez (siyah üzüm veya keçiboynuzu pekmezi)

- Yarım çay kaşığı toz zencefil

- 5 damla limon

Malzemeleri iyice karıştırıp sabahları aç karnına tüketin. Bu karışımı, 7 gün boyunca düzenli tükettikten sonra öksürükten kurtulacaksınız.