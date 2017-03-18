Zengin olamamanızın sebebi bilinç altınızda yatıyor

Korkularından ve kendisine zarar veren geçmiş duygulardan kurtulan Deniz Özkaya'nın ARTT tekniği ile kendini bulma yolculuğunda yeni adım...

Bazen insanın yalnızca kendisinin iyi olması yetmez. Ya da yetmiyormuş gibi gelir. ‘Ben çok pozitiftim ama yanımdaki dır dır konuştu da böyle oldum.’ dersin. Çok normal çünkü etraf negatiflikleriyle beslenen insanlarla dolu. Bu senin annen olur, kardeşin olur, sevgilin olur yani illa ki bir şeyindir.

Ben de tam bu noktadaydım. Ben iyiyim ARTT çalışması yapıyorum, kişisel gelişim okuyorum, pozitif mesajlar veriyorum kendime ve sürekli kendimi iyi hissedecek aktivitilerde bulunuyorum. Bence her şey mükemmeldi de insan her şeyi yalnız başına yapamıyor orada tıkandım. Mesela çocuk? Nasıl tek başıma yapayım, yanımda en az benim kadar o gece için pozitif şeyler düşünen birinin olması gerekir.

Velhasım kelam bu defa bundan bahsettim Güneş Tan’a. Benle çalışıyoruz iyi güzel de çevremdekiler ne olacak? Senin üzerinden hayat arkadaşını deneyelim dedi. Hayat arkadaşı çok sevdiğim bir anlatımdır. Sıfat değil, anlatım. Hayatınızı sıfatlaştıramazsınız çünkü ancak anlatabilirsiniz, bazılarınız uzun uzun anlatır, bazılarınız kısa kısa. Ben uzun uzun anlatmak isteyenlerden olduğum için kendimle bol bol vakit geçiriyor her tür çalışmayı kendime uygulamayı seviyorum. Bu yüzden benim üzerimden yapılacak her tür çalışmaya da açıktım. Başladık.

Konu paraydı. Neden istediğim kadar zengin değildim? Neden istediğim üne sahip değildim? Herkes mi ünlü olmak istiyordu bu gelinlik giymek kadar klişe bir hayal miydi? Yoksa benim hayallerim mi bu yöndeydi?

Tek tek girdik içine, o kadar değişik anılardan değişik kodları yapıştırmışım ki beynime, çocukluğumun ziyafet sofralarında konuşulan cümleleri alıp kodlaştırmışım kendime. Zengin insanların kötü, ahlaksız yaşamları olduğuna inandırmışım kendimi ve bunu çocukken duyduğum tek bir cümle ile yapmışım. O zamanlar bir tek cümlenin hayatımı bu denli değiştirebileceğini bilseydim, kulaklarımı tıkamayı tercih ederdim sanırım.

Cümleleri, hisleri, anıları buldukça çikolata oldum ben, ateşe atladım, erittim kendimi. İmgeleme her tür kişisel gelişim çalışmasında büyük önem taşıyor ama konu bu kadar derinden sizin önünüze geldiğinde imgeleme resmen içinizi temizliyor.

Benim içimi , elimizden geldiğince yakaladığımız kodları temizledik sıra geldi benim üzerime hayat arkadaşımı yatırmaya. İşte o dünyanın en faydalı çalışması olarak büyük konuşabileceğim imgeleme burada öyle bir işe yaradı ki. İmgeleme ile yattı hayat arkadaşım üzerime. Başladık onun para konusundaki düşüncelerine. Hiç bilmediğim, 6 yıllık birlikteliğimizde tek bir kere bile ağzından duymadığım her şeyi duydum ve ben söyledim. Şimdi bu hikaye gibi, masal gibi, rüya gibi gelebilir ama deneyimlediğinizde ne kadar gerçek olduğunu anlayacaksınız. İnsanın hayatının bir yazılım kodlarından oluştuğundan emin olsaydınız, kanıtlarını görseydiniz kodu ele geçirmek istemez miydiniz? Gireceğiniz sınavın sorularının cevaplarını almak gibi…

Hayat arkadaşım da benim gibi çocukluğundan kalma kodlarla doluydu. Elimizden geldiğince temizlemeye çalıştık. Bir başkasının içine girip onun gözüyle dünyaya bakmak değil bu ama yine de çok ilginç bir deneyim. Beraber yol aldığınız kişinin de engelleri olabileceğini Kabul etmek, çok kısa bir süre bile olsa kendini onun yerine koymak, onun engellerinin kırılmasına imkan tanımak…

Sonra ne mi oldu? Aradan yalnızca 5 gün geçti, o gün çalıştığımız konu ile ilgili olarak eşim yanıma geldi ve onun bilmediği çalışmanın çıktısını benimle paylaştı. Yeni bir iş yapmak istediğinden bahsetti. Onun kodu işini sevmemesiydi ve biz onun haberi yokken onu oradan kaldırmayı başarmıştık.

Madem her şeyi başarabiliyorduk,peki uçabilir miydik? Gökyüzüne bakın göreceksiniz.