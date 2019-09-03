Zengin orta yaşlılar kanserden, yoksullar kalpten ölüyor

Kanser, zengin ülkelerdeki orta yaşlılar grubunda, kalp hastalıklarına oranla daha fazla ölüme neden oluyor. Bu durum hastalığın, zengin ülkelerdeki orta yaşlıların birinci ölüm nedeni haline geldiğine işaret ediyor.

BBC’deki habere göre Kanada’daki McMaster Üniversitesi’nin yaptığı araştırma kalp hastalıklarının orta yaşlılarda, ölümlerin yüzde 40’ından fazlasına neden olarak birinci sıradaki yerini koruduğunu ortaya koydu.

Araştırma sonuçlarına göre zengin ülkelerdeki orta yaşlıların kanserden ölme riski kalp hastalıklarından ölme riskinden 2.5 kat fazla. Yoksul ülkelerde ise istatistik tersine işliyor; orta yaşlılarda kalp ve damar hastalıklarından ölme riski kanserden ölme riskinden üç kat fazla.

Sonuçları, saygın tıp dergisi Lancet’te yayımlanan araştırma kapsamında, 21 ülkeden 160 bin kişinin 2005-2016’da tutulan verileri incelendi. Ortalama 50 yaşında olan binlerce kişinin kaç yaşında ve neden öldüğünü irdeleyen bilim insanları, 160 bin kişi arasındaki 11 bin kişinin bu 11 yıl süresince öldüğünü saptadı.

Zengin ülkelerdeki orta yaşlıların kalp hastalıklarından ölüm oranlarının yoksullara oranla düşük olduğunu saptayan bilim insanları şunları söyledi: “Nedeni, zengin ülkelerde kalp hastalıklarının tedavisi, hastane standartları daha iyi olduğu için olabilir. Ancak, sağlıksız beslenme, kozmetik ürünleri ve kimyasal içeren ürünlerin tüketimi gibi unsurlar da kanser riskini olabilir.”