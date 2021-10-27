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Zenginler vergisi Musk’ı kızdırdı: Sizin için gelirler

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Tesla CEO’su Elon Musk, ABD’de milyarderleri hedef alacak vergi teklifini eleştirdi.
Zenginler vergisi Musk’ı kızdırdı: Sizin için gelirler

Tesla CEO’su Elon Musk, ABD’de milyarderleri hedef alacak vergi teklifini eleştirdi. Musk Twitter’da, “Sonunda başkalarının parası biter ve sonra sizin için gelirler” diye yazdı. Ayrı bir mesajda Musk, hükümet kaynaklı herhangi bir servet dağılımının özel sektör tarafından daha iyi yönetileceğini söyledi.

Senatör Ron Wyden tarafından hazırlanan pakette sağlık ve çocuk bakımının genişletilmesini finanse etmek, güçlendirilmiş çocuk vergi kredisini yenilemek ve iklim planı değişikliği için yaklaşık 700 milyarderin elinde bulunan hisse senetleri gibi ticarete konu olan varlıklara vergi konulması amaçlanıyor.

Musk'ın eleştirilerine kızan Wyden gazetecilere verdiği demeçte, “Açıkça hile yapmaya çalışan insanlar, vergi ödememenin bir yolunu bulmaya çalışan insanlar” dedi.

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