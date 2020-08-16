Renkleri ve aromatik kokuları ile sofralarımızın baş tacı olan baharatların, besin içerikleri açısından da oldukça kıymetli olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Bengisu Demirci, kullanım tarihi çok eskilere dayanan baharatların eski çağlarda yalnızca zenginlerin sofralarında kullanılabilen bir statü göstergesiyken, günümüzde çok çeşitli kullanım alanları ile sofraların vazgeçilmezi haline geldiğini bildirdi.