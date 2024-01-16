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Zerrin Üstel: Bir ülkede kadınlar üretimde yoksa, o ülke gelişemez ve büyüyemez

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Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel, Karpaz bölgesinde düzenlenen bir etkinlikte, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu’nun eşliğinde üretici kadınlar ile bir araya geldi.
Zerrin Üstel: Bir ülkede kadınlar üretimde yoksa, o ülke gelişemez ve büyüyemez

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte konuşan Zerrin Üstel, “Bir ülkede kadınlar üretimde yoksa, o ülke gelişemez ve büyüyemez” dedi.

-Üstel: “Kadınlarımız bu ülkenin en büyük emekçileri”

Üstel konuşmasına Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü ölüm yıl dönümleri nedeniyle saygı ve rahmetle anarak başladı.

Mehmetçik – Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Fatma Çimen Tuğlu’ya bölgede yaşayan kadınlarla bir araya gelme talebini ilettiğini belirten Zerrin Üstel, “Bölgede yaşayan kadınlarla bir araya gelmemiz adına bu özel buluşmayı organize eden Mehmetçik – Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu’ya, etkinliğe katılan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Çeşitli organizasyonlarda kadınlarımızla bir araya gelmek, bana her zaman ayrı bir mutluluk veriyor. Kadınlarımız bu ülkenin en büyük emekçileridirler.  Bir ülkede kadınlar, sosyal hayatta, ekonomide ve üretimde yoksa, o ülke asla arzu ettiği kadar gelişemez, büyüyemez ve üretemez.  O nedenle her ülke kadınlarının her alanda olabilmesi adına, tüm engelleri ortadan kaldırılmalıdır” ifadelerini kulandı.

-Tuğlu: “Kadınlarımızın ürettikleriyle cazibe merkezi olacağız”

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu da konuşmasına Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ü anarak başladı ve “Bizler binbir zorluk ve mücadeleyle kurulan devletimize sahip çıkıp, halkımızın özgürlük ve egemenliğini korumak, KKTC'yi sonsuza dek yaşatmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşmasına, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünya üzerinde gördüğünüz her şey kadının eseridir” sözüyle devam eden Fatma Çimen Tuğlu, “Kadın hayatın her alanında sevgisi ve fedakarlığı ve şefkatiyle toplumun ve ailenin yapı taşıdır Mehmetçik - Büyükkonuk bölgesinin siz değerli kadınları; sizlerin güçlenmesi ekonomik ve sosyal olarak kalkınması, gelişmekte olan bölgemiz için çok önemlidir. Bölgemizi kalkındırmak, ileriye götürmek için sizlerle birlikte çalışacağız” şeklinde konuştu.

Kadınların her dönem çalışkan, fedakâr ve üretken olduğunu vurgulayan Tuğlu, “Kadın ekonomik olarak, sosyal ve kültürel olarak ne kadar güçlü olursa, toplumun kalkınması ve gelişimi hızlı ve sağlam temellerde olur. Tarım, hayvancılık ve turizmle ön planda olan bölgemiz sizlerin yetenekli elleri ile üretilen ürünler sayesinde bir cazibe merkezine dönüşecek” dedi. 

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