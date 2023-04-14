Zerrin Üstel himayelerinde Çocuk Onkolojisi Bölümü ziyaret edildi

Kanser Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapılan ziyarette çocuklara hediye dağıtıldı.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ile Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel’in konuşma yaptığı etkinlikte, kanserde erken teşhisin önemine vurgu yapıldı.

Ziyarette Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan da bulundu.

-Altuğra

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, her yıl Nisan ayında kanser konusunda farkındalığı artırmak amacıyla etkinlikler düzenlendiğini bu çerçevede bugün de Başbakan Üstel’in eşi Zerrin Üstel himayelerinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkolojisi ve Hematoloji Bölümünü ziyaret ettiklerini söyledi.

“Çocuklar en kıymetlimizdir, en büyük dileğimiz onların hiç hasta olmamasıdır” diyen Altuğra, erken teşhisin ve düzenli kontrollerin önemine işaret etti.

Altuğra, düzenli doktor kontrolleri ve erken teşhisin hayat kurtardığına vurgu yaptı.

“Bugün sizlere moral verme ve yalnız olmadığınızı bir kes daha gösterme adına buradayız” diyen Altuğra, herkese sağlıklı günler diledi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel, Kanser Haftası dolayısıyla bugün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkolojisi ve Hematoloji Bölümünü ziyaret ettiklerini söyledi.

“Çocuklar bizim her şeyimiz” diyen Üstel, çocukların üzülmesi ve hasta olmasını kimsenin istemediğini belirtti.

Destek ve sevginin önemine işaret eden Üstel, “Bugün sizlere destek için buradayız” dedi.

Üstel, ailelere ve doktorlara teşekkür etti.