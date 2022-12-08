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Zerrin Üstel Kadın Mahkumları Ziyaret Etti

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Zerrin Üstel Kadın Mahkumları Ziyaret Etti
Zerrin Üstel Kadın Mahkumları Ziyaret Etti

Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel  yeni cezaevini ziyaret etti. Yeni cezaevinde kadın mahkumlarla görüşen Zerrin Üstel, yeni cezaevinin fiziki ortamı ile kadın mahkumların bir çok olanaktan yararlanabildiğini belirtti. 

Cezaevinde kütüphane, atölye çalışmaları gibi olanaklardan kadın hükümlülerinin faydalandıklarına işaret eden Üstel,  yeni cezaevinin hükümlüler için insani koşullar sunduğunu dile getirdi.

Kadın mahkumların sağlıklarını özellikle önemsediklerini kaydeden Üstel, hükümlülerin insani ve çağdaş koşullarda yaşamaya hakları olduğunu ve yenicezaevi şartlarının bunu sağladığını ifade etti.

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