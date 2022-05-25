Zeta Emilianidu'nun durumu kritik

Rum çalışma ve sosyal güvenlik Bakanı beyin anevrizması teşhisiyle Yunanistan’a kaldırılan ve burada operasyon geçirdi ve durumunun kritik olduğu belirlendi

Fileleftheros gazetesi, Emilianidu’nun, Atina’daki “İgia” Sağlık Merkezi’nde, yoğun bakım ünitesinde tutulmaya devam ettiğini, ne iyileşme ne de kötüleşme gösterdiğini yazdı.

Rum Yönetimi Bakanı Nikos Anastasiadis’in, Emilianidu’nun sağlık durumu konusunda bilgi almak için bugün Atina’ya gideceğini yazan gazete, Anastasiadis'in bu amaç için, programı dahilinde bulunan tüm faaliyetlerini iptal ettiğini belirtti.

Habere göre Sağlık Bakanlığı, Emilianidu’nun sağlık durumu konusunda yaptığı açıklamada, Emilianidu’nun durumunun kritik olarak değerlendirildiğini ve kontrol altında tutulduğunu ifade etti.