  • BIST 2.395,33
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.0565
  • Euro 17.2594
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAModerna’dan maymun çiçeği hastalığına karşı hamle

Zeta Emilianidu'nun durumu kritik

» »
Rum çalışma ve sosyal güvenlik Bakanı beyin anevrizması teşhisiyle Yunanistan’a kaldırılan ve burada operasyon geçirdi ve durumunun kritik olduğu belirlendi
Zeta Emilianidu'nun durumu kritik

Fileleftheros gazetesi, Emilianidu’nun, Atina’daki “İgia” Sağlık Merkezi’nde, yoğun bakım ünitesinde tutulmaya devam ettiğini, ne iyileşme ne de kötüleşme gösterdiğini yazdı.

Rum Yönetimi Bakanı Nikos Anastasiadis’in, Emilianidu’nun sağlık durumu konusunda bilgi almak için bugün Atina’ya gideceğini yazan gazete, Anastasiadis'in bu amaç için, programı dahilinde bulunan tüm faaliyetlerini iptal ettiğini belirtti.

Habere göre Sağlık Bakanlığı, Emilianidu’nun sağlık durumu konusunda yaptığı açıklamada, Emilianidu’nun durumunun kritik olarak değerlendirildiğini ve kontrol altında tutulduğunu ifade etti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şampiyonlar Ligi bileti AEK Larnaka'nın23 Mayıs 2022 Pazartesi 15:18
  • Güney Kıbrıs'ta bir yılda gıdada %12,3 artış23 Mayıs 2022 Pazartesi 15:17
  • Avrupa Komisyonu Kıbrıs’ta borçlarla ilgili zayıflıklar ve donuk kredilerle ilgili yüksek seviyelerde stok tespit etti.23 Mayıs 2022 Pazartesi 15:16
  • Kasulidis, Stewart'a Kıbrıs Rum tarafının Türkiye'nin tahriklerinden duyduğu rahatsızlık ve hayal kırıklığını iletti.23 Mayıs 2022 Pazartesi 15:15
  • UNFICYP, BM devriye aracına yapılan saldırıyı kınadı23 Mayıs 2022 Pazartesi 15:03
  • Kızılyürek, Shireen Abu Akleh cinayetini Komisyonun gündemine taşıdı!23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:52
  • Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis: “Kıbrıs sorunu çözülmezse bizi karşılarında bulacaklar” 22 Mayıs 2022 Pazar 15:05
  • BM Barış Gücü sözcüsü: Maraş konusundaki tutumumuz değişmedi22 Mayıs 2022 Pazar 14:59
  • Anastasiadis Pazartesi günü Charles Michel başkanlığındaki telekonferans toplantısına katılacak22 Mayıs 2022 Pazar 14:58
  • Mağusa Ticaret ve Sanayi Odası Maraş'daki provokasyonlardan endişeli22 Mayıs 2022 Pazar 14:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti