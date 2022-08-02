Zevahiri’nin ölüm haberine tepkiler

El Kaide lideri Eymen El Zevahiri’nin öldürülmesine dünya genelinden tepkiler de geldi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau “Dünya artık daha güvenli bir yer” ifadesini kullandı.

Kendisinin başkanlığı döneminde düzenlenen bir askeri operasyonla El Kaide lideri Usame bin Ladin öldürülen eski ABD Başkanı Barack Obama, Zevahiri’nin öldürülmesi haberinin ardından bir mesaj paylaştı.

Obama sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Bu (dün) akşamki haber, Afganistan’da savaşta olmadan da terörün kökünü kazımanın mümkün olduğunun bir kanıtı. Bu gelişmenin 11 Eylül saldırılarında yakınlarını kaybedenlerin ve El Kaide’nin elinden acı çekenlerin yüreğine bir parça huzur getirmesini umuyorum” ifadelerini kullandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da haberin duyulması üzerine bir mesaj paylaştı. Zevahiri’nin ölümünün dünyayı daha güvenli bir yer olmaya bir adım daha yaklaştırdığını ifade eden Trudeau, “Kanada, küresel partnerlerimizle birlikte terör tehditlerine karşı çalışmaya, barış ve güvenliği tesis etmeye ve vatanımızda ve dünyada insanları güven içerisinde tutmaya devam edecektir” dedi.

Zevahiri’nin ölüm haberinin ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yayımladı. Açıklamada “Zevahiri, ABD’de ve Suudi Arabistan’da hain terör saldırılarının planlanması ve gerçekleştirilmesine önderlik eden terörist liderlerden biri olarak kabul ediliyor” ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Zevahiri’nin öldürülmesinin ardından bir mesaj yayımladı. Blinken mesajında Taliban yönetimini eleştirdi. Blinken ”Taliban’ın, taahhütlerine uyma konusundaki isteksizliği ve yetersizliğine karşın, bizler Afgan halkını güçlü şekilde insani yardımlarla desteklemeye ve özellikle kadın ve kız çocuklarının hakları başta olmak üzere insan haklarının savunuculuğunu yapmaya devam edeceğiz” dedi.

-Taliban, Zavahiri’nin öldürüldüğü ABD saldırısına tepkili

Öte yandan, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan’ın başkenti Kabil’de El-Kaide üst yöneticisi Eymen Zavahiri’nin öldürüldüğü ABD’nin İHA saldırısını kınadı.

Mücahid, saldırıyla ilgili kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, pazar günü sabahı Kabil’in merkezinde bulunan Şerpur Mahallesi’nde bir eve düzenlenen saldırının ABD’ye ait İHA tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Söz konusu saldırıyı kınayan Mücahid, bunun uluslararası ilkelerin ve yabancı güçlerin Afganistan’dan ayrılması konusunda ABD ile Taliban arasında 2020’de varılan “Doha anlaşmasının ihlali olduğunu” kaydetti.

Mücahid, Zevahiri’nin ölümü hakkında yorumda bulunmadı.

-3 yerde patlama sesi duyulmuştu

Pazar günü sabah saat 06.00 sularında Kabil’in 3 farklı noktasında şiddetli patlama sesleri duyulmuştu.

Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Şerpur Mahallesi’nde boş bir eve roketli saldırı yapıldığı ancak can kaybının yaşanmadığı belirtilmişti.

Açıklamada, saldırının İHA’larca yapıldığı yönündeki iddialar reddedilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, Zavahiri’nin Afganistan’da düzenlenen hava saldırısı ile öldürüldüğünü doğrulayarak, “Zavahiri gitti ve bir daha asla, Afganistan’ın teröristlerin güvenli bir sığınağı olmasına neden olmayacak ve biz bundan emin olacağız. Bu terörist lider artık yok.” diye konuştu.