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Zeybekci, Bild'i dava edecek

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Zeybekci, Bild'i dava edecek
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Alman internet sitesi Bild hakkında hakaret ettiği gerekçesiyle yasal işlem başlatılacaklarını ve süreci sonuna kadar takip edeceklerini söyledi.

Zeybekci, Bild'de yayımlanan habere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Bild'in, Türkiye Cumhurbaşkanı ve hükümetinin bir bakanına izahı mümkün olmayan ve ağır hakaret içeren ifadelerle saldırdığını söyledi.

 

'YAZININ TOPLUMLARIMIZ ARASINDAKİ İYİ İLİŞKİLERİ BOZMAKTAN ÖTE BİR İŞLEVİ YOK'

Zeybekci, "Haber olarak nitelendirilemeyecek söz konusu yazının, pervasızca iki ülke arasındaki dostluğu zedelemek ve toplumlarımız arasındaki iyi ilişkileri bozmaktan öte bir işlevi olamadığı aşikardır. Unutulmamalıdır ki bir ülkenin resmi makamlarını temsil eden kişileri hedef alan böyle seviyesiz hakaretler sadece şahısları değil, o ülkenin bütün vatandaşını hedef almaktadır" ifadelerini kullandı.

Zeybekci, bu çerçeveden yaklaşımla söz konusu yayınla ilgili yasal işlemlerin başlatılacağını ve sürecin sonuna kadar takip edileceğini belirtti.

Demokrasinin temeli olan milyonlarca vatandaşın bilgi alma ve seçme hakkını ihlal anlamına gelen yasakçı hiçbir uygulamanın kabul edilmesinin mümkün olmadığının altını çizen Zeybekci, "Tarihi dostluğumuzun ve ekonomik bağlarımızın olduğu ülkelerde aklıselimi göreve davet ediyorum" dedi.

Bild gazetesi Zeybekci'nin Köln'deki konuşması hakkında "Erdoğan en sadık, zincirli köpeğini Köln'e yolladı" ifadesini kullanmıştı.

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