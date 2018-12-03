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Zeybekci: İzmirliler 'Rakımıza dokunma' diyor, eyvallah

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AK Parti tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Nihat Zeybekci, yerel seçime dair açıklamalarda bulundu.
Zeybekci: İzmirliler 'Rakımıza dokunma' diyor, eyvallah

Zeybekci," Bugün İzmir ile ilgili şunları duymuyor değilim: 'Rakımıza dokunma'. Eyvallah. Bugün insanların özgürce içkilerini içebildiklerini ben biliyorum" dedi.Zeybekci," Bugün İzmir ile ilgili şunları duymuyor değilim: 'Rakımıza dokunma'. Eyvallah. Bugün insanların özgürce içkilerini içebildiklerini ben biliyorum" dedi.

Zeybekci, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile adaylık konusunda yaptığı telefon görüşmesini "'İzmir adayı sen olacaksın' dedikten sonra cümlenin sonunda ne düşündüğümü sordu. 'Efendim, sorduğunuz sorunun bir önceki cümlesine göre başım üstüne derim. Ama olmayı düşünür müsünüz, ne deseydiniz, başka görüş beyan edebilirdim' dedim. Etmemeyi tercih ettim. İsmimi açıklamadan bir hafta önce yüz yüze görüştük" sözleriyle anlattı.

'CİNSİYETÇİ DEMEK GERÇEKTEN HAKSIZLIK'

Özbey'in "Mahallenin en güzel kızı, İzmir'i kim istemez' dediniz, cinsiyetçilikle eleştirildiniz" ifadesi üzerine Zeybekci, "Benim oradaki söylemime bir kadın-erkek ilişkisi bağlamında bakmak bence büyük bir haksızlık, biraz da kısır bir bakış açısı olur. Söylemimiz gayet samimi, doğal. Bizim insanımızın ağzından çok kolaylıkla çıkabilecek bir söylem. Cinsiyetçi demek gerçekten haksızlık" dedi.

'İZMİR 'ENDİŞE EDİYORUM' DİYORSA CİDDİYE ALMAK LAZIM'

 Zeybekci, daha sonra adaylığı üzerine de yorumlar yaptı. "İzmir eğer 'Endişe hissediyorum' diyorsa, bunu çok ciddiye almak lazım. Bugün 16 yıldan beri iktidar olan bir parti, nerede, hangi hayat tarzı ya da inançla, özgürlükle ilgili negatif bir yaklaşımı olmuştur, bunu çok iyi anlatmamız lazım" diyen Zeybekci, şöyle devam etti:

ürkiye'de devrimcilik, özgürlük, liberallik, hoşgörü anlamında yaklaşımlara bakacak olursak, gerçek sosyal demokrat, özgürlükçü parti olarak AK Parti'yi rakipsiz görüyorum. Bir noktaya geldiğimizde nasıl tahammülsüz hale gelebildiklerini CHP'nin bazı uygulamalarında görebildim bugüne kadar. Kılıçdaroğlu'nun bu söyleminde bile görüyorsunuz. Kendi kabiliyetsizliklerini siyasi bir sırçayla örtme girişiminden başka bir şey değil bu. Vatandaşımızın "Acaba" diye bir soru işareti varsa, bunu ciddiye almamız lazım, alacağız da.

 

— İnsanların yeme-içme alışkanlıklarıyla, kılık-kıyafetleri, eğitim ve söylem, her türlü ibadet özgürlükleriyle ilgili tereddüt oluşturacak bir şey görmüyorum. Bugün İzmir ile ilgili şunları duymuyor değilim: "Rakımıza dokunma"… Eyvallah. Bugün insanların özgürce içkilerini içebildiklerini ben biliyorum. AK Parti'deki arkadaşlarımız bugün içkisini içebilen, namazını da kılabilen, günü geldiğinde orucunu tutabilen bir hoşgörü alanına sahiptir. Türkiye'nin bir özeti gibidir AK Parti. Demek ki biz anlatamamışız. İzmir'de bir anlatamama sorunumuz var. Özgürlükler şehridir, ilk hareketlerin başladığı yerdir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan ilk çok partili partinin kurulduğu, mitingini yaptığı yerdir.

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