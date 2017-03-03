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Zeybekci: Pazar ben yine Almanya'ya gideceğim

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Zeybekci: Pazar ben yine Almanya'ya gideceğim
Almanya'da 5 Mart'ta düzenlenecek programına Alman yetkililerce salon verilmemesi üzerine açıklama yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bu gelişmeye rağmen Almanya'ya gideceğini belirttti.

Zeybekci "Bizim oradaki etkinliklerimizi, toplantılarımızı iptal ediyorlarmış. Pazar ben yine Almanya'ya gideceğim. 'Bana emrolan sefere çıkmak, zafer ise Allah'ındır' diyoruz. Biz baktık, gördük izin vermiyorlar, kahve kahve, ev ev dolaşırım, Almanya'da yine de vatandaşlarımızla buluşuruz. Kimse merak etmesin" dedi.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği UETD, Almanya'nın Köln kentindeki Porz Semti'nde belediyeye ait salonda saat 18.30'da Bakan Zeybekçi'nin başkanlık sistemini anlatacağı bir toplantının yapılacağını duyurmuştu.

Ancak Porz Belediyesi, söz konusu etkinlik için salonun verilmediğini bildirmişti.

Daha sonra AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin girişimiyle Zeybekci'ye başka bir salon bulunmuştu.

Zeybekci'nin pazar günü saat 18.30'da Köln yakınlarındaki Frechen'de, Golden Palast adlı salonda Türk seçmenlere hitap etmesi bekleniyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da katılacağı ve referandum için 'evet' çağrısı yapması beklenen toplantı da son anda iptal edilmişti.

Etkinliklerin yerel idarelerce iptal edilmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ne sözlü ve yazılı nota verilmişti.

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