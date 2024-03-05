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Zeybekköy’ün su hatları yenileniyor

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Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, Zeybekköy’de temel su altyapısını iyileştirme çalışması başlattı.
Zeybekköy’ün su hatları yenileniyor

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesinden verilen bilgiye göre, Belediye, Zeybekköy’de ana isale su hatları ve su sayaçlarının değişimi için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi ile çalışma başlattı.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, yenileme çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, “Ekiplerimiz, Zeybekköy'ün temel su altyapısını güçlendirmek, su kaynaklarını daha verimli kullanmak ve su kalitesini artırmak amacıyla çalışıyor. Yürütülen değişim projeleri sayesinde, su hatlarımız daha dayanıklı ve modern malzemelerle yeniden inşa edilerek, siz değerli vatandaşlarımıza daha kaliteli bir su hizmeti sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Tuğlu, kullanılacak isale hatları ve su sayaçlarının salgın riskine karşı daha güvenli olduğunu belirtti.

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