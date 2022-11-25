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Zeynep Bastık Katar’ı salladı

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Şarkıcı Zeynep Bastık, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser verdi.
Zeynep Bastık Katar’ı salladı

Şarkıcı Zeynep Bastık, başkent Doha’da taraftarlar için oluşturulan festival alanında gerçekleştirilen konserde şarkılarını seslendirdi.

Portekiz-Gana maçının ardından başlayan ve büyük ilgi gösterilen konserde Zeynep Bastık,
45 dakika sahnede kaldı.

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Türk sanatçının şarkılarını beğeniyle dinleyen birçok ülkeden taraftarlar, büyük coşku yaşadı.

Festival alanında bulunan Türk vatandaşları da Türk bayraklarıyla Bastık’a destek verdi.

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Bastık yaptığı açıklamada, “Hayatım boyunca bu gece hakkında, ‘Ne geceydi’ ama diye konuşacağım” dedi.

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