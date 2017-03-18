Zeynep’ten herkesi ağlatan karar!

Anne 20. yeni bölüm fragmanı izleyenleri ağlattı. Star TV'in çok izlenen dizilerinden Anne son bölümde Turna, son anda Cengiz'in sakladığı buzdolabından çıkarılmıştı fakat yaşıyor mu öldü mü bilinmiyordu.

Anne 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV’de salı günleri ekrana gelen ve heyecanla izlenenen Anne son bölümü izleyenler Turna ve Zeynep’in yaşayıp yaşamadıklarını bilmiyorlardı. Dün akşam yayınlanan Anne 20. yeni bölüm fragmanında Turna’nın sağ salim ayakta olduğu fakat Zeynep’in yatağa bağlı kaldığı ve felç olduğu görülüyor. İkisi arasında geçen duygusal konuşmada Zeynep, Turna’ya yurtdışına çıkacağını ve bir daha dönmeyeceğini söylüyor. Turna, gözyaşları arasında beni terk mi ediyorsun sorusunu sorar. Zeynep de beklenmedik bir şekilde “Evet seni terkediyorum” der. Fakat Zeynep neden Turna’yı bırakıyor?

ANNE 19. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Turna'ya ulaşmaya çalışan Zeynep'i bekleyen acı sürpriz ne? Cengiz büyük intikam planını uygulayabilecek mi? Turna'yı kurtarabilmek için gözünü kırpmadan Cengiz'in karşısına çıkan Gönül ölecek mi?

Turna'nın Zeynep'i araması ve Adapazarı yolunda olduklarını söylemesinin ardından Zeynep ve Şule derhal yola çıkarlar. Tek istedikleri Turna'ya bir an önce sağ salim ulaşmaktır. Turna ise kan kaybından dolayı kendinden geçen Cengiz'e yardımcı olmaya çalışmaktadır. O sırada karşısına çıkan esrarengiz kişi olayların gidişatını tamamen değiştirecektir.

Sinan arama çalışmalarına son sürat devam eder ve Caner'in getirdiği haberle hemen Adapazarı'na doğru yola çıkar. Bu sırada Zeynep ile de iletişime geçerler ve işbirliği yaparlar. Her yerde Turna'yı arayan Zeynep Şule'nin fenalaşınca onu hastaneye götürmek zorunda kalır. O sırada Zeynep'e gelen bir telefonla soluğu karakolda alırlar.

Zeynep'e mutsuzluktan ve üzüntüden başka bir şey veremediğini düşünen Gönül, onun hayatından tamamen çıkmaya karar vermiştir. Çocukluk arkadaşı Nermin'e gider. Burası aynı zamanda ilk gençliğinin ve evliliğinin de geçtiği yerdir. Gönül kocası Mustafa'nın mezarı başında onunla ve geçmişle hesaplaşır. Kararını vermiştir, bir daha Zeynep'in karşısına çıkmayacak ve sırlarıyla ölecektir. Onun bu kararını sorgulamasına neden olan ise Cahide'nin sözleri olur.

Cengiz yaralı halde Saniye'nin evine gider. Cengiz'in yıllardır yok saydığı, unutmak istediği geçmişinden gelen bir yara olan Saniye onu karşısında görünce büyük bir şaşkınlık yaşar. Yine de evinin kapılarını açar. Zeynep'e ve Şule'ye büyük bir öfke duyan Cengiz gözünü karartmış ve korkunç bir plan yapmıştır. Artık ne para ne de pul istemektedir. Tek istediği Zeynep'in mahvıdır. Bunun yolunun da Turna'dan geçtiğini iyi bilmektedir. Şule'nin ve Saniye'nin tüm engelleme çabalarına rağmen canice planını devreye sokar.