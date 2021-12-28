Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’den, Üreten Kadınlara Destek Veren HAKSEN’e Teşekkür Plaketi

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu’na, ‘İhtiyaçlı Değil Üreten Kadınlar Projesi’ne verdiği destekten ötürü teşekkür plaketi sundu.

HAKSEN’i ziyaret eden Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği yetkilileri, HAKSEN’in

maskelerini derneğin cefakar kadınlarına yaptırarak dayanışma örneği sergilediğini kaydederek, HAKSEN Başkanı Büyükoğlu’na Plaket takdiminde bulundu.



Dernek yetkilileri, üreten kadınlara verdikleri destekler için HAKSEN ekibine teşekkürlerini sunarken, HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu ise, üreten kadınlarla dayanışmalarının süreceğini kaydetti.



‘’Toplum üreterek varolacak, kadın ise üreterek özgürleşecektir’’ diyen Büyükoğlu, HAKSEN Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreterliği başta olmak üzere, gerek sendika içerisinde, gerek toplumsal konularda kadınların toplumsal cinsiyet rollerinden kurtularak bağımsız ve özgür olabilmesinden yana çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini söyledi.