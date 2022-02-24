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Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin 7'nci genel kurulu yapıldı

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Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin (ZAYDER) 7'nci genel kurulu dün akşam gerçekleşti.
Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin 7'nci genel kurulu yapıldı

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin (ZAYDER) 7'nci genel kurulu dün akşam gerçekleşti.  

Dernek’ten verilen bilgiye göre, genel kurulda faaliyet ve mali rapor aklandı, yeni yönetim kurulu belirlendi.

ZAYDER Genel Kurulu’nda, görev süresi dolan Dernek Başkanı Rabia Özcömert, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiği konuşmasında, üretim atölyeleri kurmak için çok mücadeleler verdiklerini kaydetti. 

Özcömert, “Bizler bu işleri yaparken şunu niyet ettik; hiçbir beklenti olmadan insanlara nasıl hizmet edebiliriz ama insanlar da bunu çıkar ilişkisine dönüştürmesin diye onlara da ekmek nasıl kazanılır öğrettik” dedi.

Atölyelerde ve evlerinde iş yapan kadın sayısının 3 bin 150’ye ulaştığını anlatan Özcömert, söz konusu kadınların paketleme, dikiş-nakış ve el örgüsü oyuncaklar yaptığını ifade etti.

ZAYDER’in aşevi fonksiyonu da olduğunu, ihtiyaçlı ailelere ve yaşlılara yemek gönderdiklerini aktaran Özcömert, Derneğin, Ramazan ayında 1500 – 2 bin kişiye yemek çıkarmak hedefinde olduğunu belirtti. 

Özcömert’in konuşmasının ardından yeni yönetim kurulu üyelerinin tanıtıldığı kaydedildi.

 

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