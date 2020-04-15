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Zeytin ağaçlarının Coronası Xylella, Akdeniz'de yayılıyor

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Zeytin ağaçları için ölümcül bir hastalık olarak bilinen Xylella fastidiosa (Xylella yaprak yanıklığı) bakterisinin tüm Akdeniz bölgesine yayıldığı ancak henüz Kıbrıs adasında görülmediği bildirildi.
Zeytin ağaçlarının Coronası Xylella, Akdeniz'de yayılıyor

Zeytin ağaçları için ölümcül bir hastalık olarak bilinen Xylella fastidiosa (Xylella yaprak yanıklığı) bakterisinin tüm Akdeniz bölgesine yayıldığı ancak henüz Kıbrıs adasında görülmediği bildirildi.

Zeytin ağaçlarını tamamen kurutan ve bilinen herhangi bir tedavisi olmayan bakterinin yayılmasının önüne geçilmemesi halinde, İtalya, Fransa, İspanya ve Yunanistan gibi ülkelerde 20 milyar avroluk zarar oluşturabileceği belirtiliyor.

Cyprus Mail'in haberine göre, İtalya'da baş gösteren salgın sonrası aynen Koronavirüs salgınında alınan karantina önlemleri gibi, zeytin ağaçlarının koruma altına alındığı ancak bakterinin yine de yayılma eğiliminde olduğunun belirlendiği bildirilirken, henüz Kıbrıs adasının güneyinde herhangi bir vakaya rastlanmadığı bildirildi.

Gazeteye konuşan organik zeytin üreticisi Nicolas Neiten, Xylella bakterisi ile Koronavirüs arasında benzerlikler bulunduğunu kaydederek "bu bakteri de aynen Koronavirüs gibi hızlı yayılıyor ve maalesef bakteri taşıyan ağaçlar önceleri hiç semptom göstermiyor. İtalya'da ilk baş gösterdiğinde, bazı ağaçlardan alınan örneklerde Xylella çıkmamasına rağmen ardından ağaçların kuruduğu görüldü" diye konuştu.

Ancak bakteri ile mücadelede geliştirilen bir ilacın testlerinin iyi gittiğini de anlatan Neiten, "İtalya'da yapılan testler iyi gidiyor. Bazı sonuçlar ümit verici ancak henüz testler bitmiş değil" ifadelerini kullandı.

İtalya'nın Puglia bölgesinde 2013 yılında başlayan hastalığın o yıl 230 bin hektar zeytin ağacı üzerinde etkili olduğu ve binlerce zeytin ağacını öldürdüğü biliniyor.

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