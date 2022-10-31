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Zeytin Bahçesindeki Ürünler Kapalı Zarf Usulüyle Satılacak

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Zeytin Bahçesindeki Ürünler Kapalı Zarf Usulüyle Satılacak
Zeytin Bahçesindeki Ürünler Kapalı Zarf Usulüyle Satılacak

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’nin Paşaköy'deki zeytin bahçesindeki ürünleri kapalı zarf usulüyle dalından satışa sunuluyor.

Taban fiyatı 20 bin TL olan zeytin satışıyla ilgilenenler 11 Kasım saat 11.00’e kadar tekliflerini Paşaköy Çiftliğinde bulunan teklif kutusuna atabilir.

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’nden verilen bilgiye göre, ihaleyi kazanan firma veya kişi (Alıcı) İdareye ödemeyi yaparak idare tarafından hazırlanacak sözleşmeyi imzalayacak.

Alıcı, sözleşme konusu ürünü, 31 Ocak 23 tarihine kadar hasat etmeyi ve ağaçlara gerekli itinayı göstermekle sorumlu olacak.

İdare, en yüksek veya herhangi bir teklifi kabul edip etmemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olacak.

Hasat, usulüne uygun olarak yapılacak ve ağaçlara normalin dışında zarar yapıldığı takdirde, alıcı İdareyi tazmin etmekle mükellef olacak.

Alıcının doğal afetlerden dolayı uğrayabileceği zarardan idare sorumlu olmayacak.

Alıcı, satış konusu ürünleri kendisi hasat ettikten sonra, dilediği şahsa ve/veya firmaya dilediği şekilde satabilecek.

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