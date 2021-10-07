Zeytin Festivali, 8 Ekim Cuma günü başlıyor

Girne Belediyesi Zeytin Festivali, 8-10 Ekim tarihleri arasında Zeytinlik Köy Meydanı’nda, Covid-19 önlemleri ile düzenleniyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 20’ncisi düzenlenen ve salgın nedeniyle 3 gün ile sınırlandırılan Uluslararası Zeytin Festivali’nde aşılı kişilerden Adapass, aşışız kişilerden ise son (72 saatlik) antijen, pcr test sonucu, kimlik ve bilgileri istenecek.

Festival süresince stantlarda satış ve görevli olacak tüm kişilerin ise, aşılı veya aşısız fark etmeksizin, son 24 saat içinde yapılmış pcr veya antijen testlerinin sonucu istenecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl yine festivalde zeytin ve zeytincilik konusunda bilimsel sunum ve seminerler, edebiyat söyleşileri, ülke sanatçılarının konser ve dinletileri, yöresel ve modern dans gösterileri yapılacağını ifade eden Güngördü, yiyecek-içecek, zeytin ve ürünleri, el sanatları, kültürel-sanatsal birçok ürünün sergi ve satışının yapılacak.

Festivalde ayrıca 9 ve 10’uncu Uluslararası Karikatür ve Zeytin Mizah Şenliği Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verilecek.

Festival Programı Şöyle:

20’inci Uluslararası Zeytin Festivali, 8 Ekim Cuma 19.00’da açılış konuşmaları ve tütsünün yakılmasıyla başlayacak. Açılış gecesinde, Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun gösterisi, Grup Otantik ve Reva konserleri yer alacak. 9 Ekim Cumartesi, Zeytinlik köy evinde 18.30’da Ali Nesim Anısına yazar ve şairler zeytinlik buluşması, 19.00’dan sonra da, Girne Genç Sanatseverler Derneği Halk Dansları gösterisi, zeytinlik köy evinde Zeytin Hastalıkları ve Çözüm Yöntemleri konulu seminer, Tango Siempre Dans ve Sosyal Aktivite Derneğinin tango gösterisi, Hasan Günyüz -İbrahim Çetiner ile Nafiz Dölek konserleri yer alacak.

10 Ekim Pazar günü, 17.00’da Zeytinlik Sosyal Konutlar bölgesinde zeytin fidanı dikilecek, festival sahnesinde, zeytinlik köy evinde Ece Apan Canlı Sanat Performansı, festival sahnesinde “Zeytin ve Zeytinyağının hayatımızdaki yeri ve sağlığımız açısından önemi ”konulu sunum, Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Derneği halk dansları gösterisi, 9. Ve 10. Uluslararası Karikatür ve Zeytin Mizah şenliği yarışmasında dereceye girenlere Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülü almaya hak kazanan yerel sanatçılara ödülleri verilecek. Dilara Ferit Band konseri, Kyrenia Tango Argentino Gösterisinin de yer alacağı festival, SOS konseriyle sona erecek.