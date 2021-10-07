Zeytin Festivali Yarın Başlıyor

Girne Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Zeytin Festivali yarın saat 19.00’da başlıyor.

Zeytinlik Köy Meydanı’nda Covid-19 önlemlerine uygun şekilde düzenlenecek festival, Pazar güne kadar devam edecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 20’ncisi düzenlenen ve salgın nedeniyle 3 günle sınırlandırılan festivalde aşılı kişilerden Adapass, aşışız kişilerden ise son 72 saatlik antijen veya PCR test sonucu, kimlik ve bilgileri istenecek.

Festival süresince stantlarda satış ve görevli olacak tüm kişilerin ise, aşılı veya aşısız fark etmeksizin, son 24 saat içinde yapılmış PCR veya antijen testlerinin sonucu istenecek.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, her yıl olduğu gibi bu yıl yine festivalde zeytin ve zeytincilik konusunda bilimsel sunum ve seminerler, edebiyat söyleşileri, ülke sanatçılarının konser ve dinletileri, yöresel ve modern dans gösterileri yapılacağını ifade etti.

Güngördü, festivalde; yiyecek-içecek, zeytin ve ürünleri, el sanatları, kültürel-sanatsal birçok ürünün sergi ve satışının yapılacağını belirtti.

Festivalde ayrıca 9 ve 10’uncu Uluslararası Karikatür ve Zeytin Mizah Şenliği Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verilecek.

FESTİVAL PROGRAMI

Uluslararası Zeytin Festivali’nin açılış gecesinde, Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun gösterisi, Grup Otantik ve Reva konserleri yer alacak.

Festivalde Cumartesi ve Pazar günü yer alacak etkinlikler şöyle:

“9 Ekim Cumartesi, Zeytinlik köy evinde 18.30’da Ali Nesim Anısına yazar ve şairler zeytinlik buluşması düzenlenecek, 19.00’dan sonra da, Girne Genç Sanatseverler Derneği Halk Dansları gösteri sunacak.

Cumartesi günü ayrıca zeytinlik köy evinde Zeytin Hastalıkları ve Çözüm Yöntemleri konulu seminer, Tango Siempre Dans ve Sosyal Aktivite Derneği’nin tango gösterisi, Hasan Günyüz -İbrahim Çetiner ile Nafiz Dölek konserleri yer alacak.

10 Ekim Pazar günü saat 17.00’de Zeytinlik Sosyal Konutlar bölgesinde zeytin fidanı dikilecek, festival sahnesinde, zeytinlik köy evinde Ece Apan, Canlı Sanat Performansı sergileyecek.

“Zeytin ve Zeytinyağının hayatımızdaki yeri ve sağlığımız açısından önemi” konulu sunum, Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Derneği halk dansları gösterisinin de düzenleneceği gecede, 9. Ve 10. Uluslararası Karikatür ve Zeytin Mizah şenliği yarışmasında dereceye girenlere Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülü almaya hak kazanan yerel sanatçılara ödülleri verilecek.

Festival, Dilara Ferit Band konseri, Kyrenia Tango Argentino Gösterisi ve SOS konseriyle sona erecek.”