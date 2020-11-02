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Zeytin toplarken 3 metre yüksekten düştü

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Zeytin toplarken 3 metre yüksekten düştü
Zeytin toplarken 3 metre yüksekten düştü

01.11.2020 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Girne’de Zeytindalı Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahta, çinkodan mamul garajın damı üzerine çıkarak zeytin toplayan Abidin TAŞÇI (E- 46), garaj çatısının kendi ağırlığını taşıyamaması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek ağır bir şekilde yaralanmıştır. Abidin TAŞÇI kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

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