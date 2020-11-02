Zeytin toplarken 3 metre yüksekten düştü

01.11.2020 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Girne’de Zeytindalı Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahta, çinkodan mamul garajın damı üzerine çıkarak zeytin toplayan Abidin TAŞÇI (E- 46), garaj çatısının kendi ağırlığını taşıyamaması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek ağır bir şekilde yaralanmıştır. Abidin TAŞÇI kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.