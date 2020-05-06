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Zeytin üreticileri sıkıntılı

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Zeytin üreticileri sıkıntılı
Zeytin üreticileri sıkıntılı

Başbakan Ersin Tatar, Ziya Sezey başkanlığındaki Zeytin Üreticileri ve Sanayicileri Derneği; Esnaf, Zanaatkarlar ve Üreticileri Pazarlama Kooperatifi ile Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi’nden üreticilerle görüştü.

Görüşmede zeyitn üreticilerinin sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.

ZEYSAN Başkanı Ziya Sezey, yaklaşık 400 ton sofralık zeyitinin depolarda kaldığını ifade ederek, Başbakan Tatar’dan yardım talep etti.

Sezey, “yaklaşık 400 ton sofralık zeytin üretimi, depolarda bekliyor bu sofralık zeytin süreli bir üründür yani tüketilmezse heba olacak. 5 ay sonra yeni ürün dalında bizi bekliyor. O ürünü de alıp değerlendirmekle alakalı birçok düşünceler içerisindeyiz, ne yapabiliriz ki bu depolardaki ürünü zarar etmeden maliyetlerimize verebilmenin yollarını arıyoruz.” dedi.

Konu ile ilgili bugüne kadar Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Ekonomi ve Eneri Bakanlığı ve Sanayi Odası yetkilileri ile görüştüklerini ifade eden Ziya Sezey, Başbakan Tatar’dan zeytin depolarının oluşturulmasını, Türkiye’den gelen zeytinin yasaklanmasını veya gümrük duvarlarının yükseltilerek zeytin sektörünün önünün açılmasını istedi.

Tatar, “Kıbrıs’ın zeytini dünyada en lezzetlisi, en iyisi dolayısıyla kendi zeytinimze sahip çıkmak en doğal hakkımızdır. Hükümet olarak bunun her zaman arkasındayız. Önemli olan piyasa şartlarında bu ürünün karşılığını alabilmektir, çünkü zahmetli bir iştir” dedi.

Tarım eski Bakanı Zorlu Töre’nin döneminde zeytinyağında KKTC’nin markalaşmaya gittiğini ve birçok ürünün yurtdışında yer bulduğunu ifade eden Tatar, bunun yeniden tartışılabileceğini belirtti.

“KKTC’nin kendi markalarını çıkarması büyük bir başarıydı” diyen Tatar, zeytin üretiminin önemini vurguladı.

Tatar, “KKTC, kendi halkı ile burada yaşayan öğrencileri ile turistlerimizle, yabancılarla belli bir nüfusa ulaştık. Bu değişebilir ama kendi ürünümüze sahip çıkmalıyız ve son zamanlarda söylediğimiz gibi; yerli üretim, yerli tüketim, yerli istihdam. Dolayısıyla kendi özelliklerimizi korumak lazım. Zeytin de her masada eksik değildir. Dolayısıyla biz dünyaya açık bir ülkeyiz, Türkiye ile başka ülkelerle iyi ilişkilerimiz vardır, ticaret de vardır. Çünkü herkesin kendine göre bir ürün arar ancak zeytine gelince bizim zeytinimiz dünyanın en iyisi” dedi.

Zeytin ağacının zor koşullarda yetiştirildiğini, hasadının zor olduğunu da ifade eden Başbakan, zeytin üreticilerine zeytinciliğe sahip çıktıkları için teşekkür etti.

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