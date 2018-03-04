Zeytin ve üzümün üretilmesi, işlenmesi ve pazarlanması…

KTEZO: “Yaz döneminde ürünler markalaşmış olarak tüketiciye sunulacak”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın (KTEZO), üreticilerle birlikte altı yıldır üzerinde çalıştığı zeytin ve üzüm ürünlerinin üretilmesi, işlenmesi ve pazarlanması için yürütülen kooperatifleşme çalışmaları kapsamında hedeflenen noktaya gelindiği ve yaz döneminde bu ürünlerin markalaşmış olarak ülke tüketicisine sunulacağı, turizme kazandırılacağı açıklandı.

KTEZO’dan yapılan açıklamaya göre, KTEZO yetkilileri, Pazarlama Kooperatifi temsilcileri, AB tarafından finanse edilen TAPS Projesi ekibi ve Karpaz bölgesinde kurulmuş olan üretim kooperatifleri yetkilileri yürütülen projeye ilişkin çalışmalara dair ziyaret ve toplantılar gerçekleştirdi.

BÜYÜKKONUK VE MEHMETÇİK ZİYARET EDİLDİ

Ziyaret çerçevesinde ilk olarak Büyükkonuk bölgesi, sonrasında ise Mehmetçik köyü ziyaret edildi. Büyükkonuk köyünde HAS-DER yetkililerinin gayretiyle restorasyonu yapılmış olan köy meydanındaki taş değirmen incelendi. Yapılan incelemeden sonra taş değirmenin topluma ve üretime kazandırılması için çalışmaların hızlandırılmasına karar verildi. Köy içinde niş üretim ve el zanaatları üretim noktaları ziyaret edilerek, bilgi paylaşımında bulunuldu.

Ziyaret programı çerçevesinde Mehmetçik Belediyesi toplantı salonunda Karpaz Üzüm, Şarap, Alkollü İçki Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (Kas-Koop) yöneticileri ve üzüm üreticilerinin katılımıyla bölgede kooperatifleşmenin geldiği nokta tartışıldı. TAPS Proje ekibinin de bir sunum yaptığı toplantıda, yatırım ve işletme finansman ihtiyaçları için güncellenmiş olan iş planının detayları tartışıldı. Ardından Mehmetçik köyünde belediye tarafından projelendirilerek büyük ölçüde tamamlanmış olan köy meydanı ve ara sokaklar paydaşlarla gezildi.

TULGA

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, yürüttükleri çalışmalarla ilgili olarak, üreticilerle birlikte kurdukları üretici ve pazarlama kooperatiflerini, ülkenin en büyük projelerinden biri olarak değerlendirerek, gerçekleştirdikleri bu ziyarette yürüttükleri bu projenin inandırıcılığından dolayı gerek zeytin üreticilerinin gerekse de üzüm üreticilerinin heyecanının giderek artmakta olduğunu söyledi.

Tulga, altı yıldır üzerinde çalıştıkları bu proje sonucunda belli standartlar çerçevesinde ürünlerin işlenmiş ve markalaşmış olarak yaz döneminde tüketiciye sunulması ve turizme kazandırılması için hiçbir sebebin kalmadığını belirtti. Tulga, kendilerinin Oda, pazarlama kooperatifi ve üreticiler olarak sorumluluğu aldıklarını ancak, hükümet politikalarının da bu noktada büyük önemi bulunduğunu ifade etti. Tulga,konuyla ilgili olarak sözlerine şöyle devam etti:

“Pilot olarak Karpaz bölgesinde yürütülen bu proje gerçekte birkaç adım sonra tüm ülkede tarımsal sanayinin kurulmasına katkıda bulunacak bir projedir. Doğa dostudur, çevre dostudur, ülkenin florasına, ağacına sahip çıkan bir projedir. Tüm bu çalışmaların hayata geçmesiyle birlikte herkes dağ, tepe, tarla ağaç ekecek; zeytin, harnup ve üzüm fidanı dikecek, dolayısıyla üretime katılarak, doğayı zenginleştirecektir.”