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Zeytinburnu'nda 5 katlı Bina çöktü

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Zeytinburnu'nda daha önce boşaltıldığı öğrenilen 5 katlı bina çöktü. Bina etrafındaki 4 bina boşaltılarak tespit analizlerine başlandığı açıklandı.
Zeytinburnu'nda 5 katlı Bina çöktü

Zeytinburnu'nda yıkılma riski nedeniyle daha önce boşaltılan 5 katlı bina çöktü.

Sümer Mahallesi'ndeki binanın çökmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirerek çalışma başlattı. Zabıta ve polis ekipleri, çevredeki vatandaşları Kovid-19 tedbirleri kapsamında olay yerinden uzaklaşarak evlerine gitmeleri yönünde uyarıda bulunuyor.

Yıkılma tehlikesi nedeniyle daha önce boşaltılan binanın çökmesiyle yolda bulunan park halindeki araçlar zarar gördü.


Olay yerine gönderilen iş makineleri enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

Bu arada binanın yıkıldığı sokakta perşembe günleri semt pazarının kurulduğu ancak Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak izin verilmediği öğrenildi.

Valilik açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Zeytinburnu ilçesi Sümer Mahallesi 27/2 sokak 27 numaralı binada bugün saat 10.30'da çökme meydana geldiğini belirtildi.

1995'te inşa edilen ve yapı ruhsatı bulunmayan binanın 6 daire ve 1 dükkandan oluştuğu aktarılan açıklamada, binada ikamet eden Kadir Yılmaz'dan alınan bilgiler şöyle aktarıldı:

"Gece saat 23.00 sıralarında çatlama sesleri duydukları, camlarda kırılmalar olduğu için evi tahliye ettikleri, binada kimsenin kalmadığı ve toplam 19 kişinin tahliye olduğu bilgisi verildi. Binanın ilçe nüfus müdürlüğünden alınan adrese dayalı nüfus kayıtlarından bina sakinlerinin telefonlarına ulaşılmış, hepsi tek tek aranarak, binada kimsenin kalmadığı teyit edilmiştir."

Alanda emniyet ve zabıta ekiplerince gerekli tedbirlerin alındığı aktarılarak, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından çöken bina etrafındaki 4 bina boşaltıldı ve tespit analizlerine başlandı." denildi.

Olayın ardından ilçe emniyet müdürlüğünce 50 çevik kuvvet, 40 ve 70 zabıta personelinin çevre emniyeti için görevlendirildiği kaydedilen açıklamada, AKOM'dan toplam 17 personel ve 4 araç, İBB İtfaiye'den 30 personel ve 10 araç ile 2 arama kurtarma köpeği, UMKE'den 6 personel ve 1 araç, AFAD'dan 14 personel, 3 Arama Kurtarma köpeği ve 5 araç, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden 6 personelin sevk edildiği bildirildi.

Görgü tanıkları o anları anlattı

Yıkılan binanın yanındaki apartmanda oturan Onur Ayvaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde uyuduğu sırada yıkılan binanın gürültüsüne uyandığını anlatarak, "Deprem olduğunu zannettim, sanırım yıkılırken bizim binaya çarpmış. Korkuyla birlikte aşağı inmeye başladım. İndiğim anda da yüksek bir ses geldi. Sonra her taraf toz bulutu oldu." diye konuştu.

Görgü tanığı Aslan Türkmen de çöken binanın karşı tarafında ikamet ettiğini aktardı.

Saat 10.30 civarında gürültü duymaları üzerine dışarı çıktıklarını belirten Türkmen, "Toz duman içerisinde burayı karanlık bastı. Esasında buranın ön tarafı eskiden çukur bir alandı. Yani yokuş aşağı doğru iniyorduk. Ama şimdi dolum yapıldığı zaman herhalde dozerlerin de baskılarıyla biraz bu yapı ön tarafa doğru basınç yaptı. Zaten eski bir yapıydı. Altında da bisiklet tamircisi vardı. Ön tarafa da pazar kuruluyordu. Bugün yasaktan dolayı pazarımız kurulmamıştı." ifadelerini kullandı.

Türkmen, dışarı çıktıklarında binanın yan yattığını gördüğünü dile getirerek, "Yan yatarken de toz duman içerisindeydi. Göz gözü görmüyordu. Daha önce boşaltılma başlamıştı. Daha önce de sıkıntısı var, boşaltılmaya başlanmıştı. Dün de kalanların çoğu boşalttı." dedi.

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