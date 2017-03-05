“Zeytinlik Köyü turistler için çekim merkezi olabilir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) bölge ziyaretleri kapsamında Zeytinlik köyünü ziyaret etti.

CTP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a ziyarette, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi ve MYK üyeleri eşlik etti.

Ziyarette, Zeytinlik ve Templos İnisiyatifleri ile de bir araya gelen Erhürman, Zeytinlik köyü için hayata geçirilebilecek projeleri tartıştı, inisiyatifin aktardığı sorunları not etti.

Erhürman, köye inşa edilen butik otel hakkında da bilgi aldı.

Görüşmelerde, Templar Şövalyeleri’nin köyle ilgisi ile köydeki anıt zeytin ağaçlarının turistler için uğrak yeri haline getirilebileceği üzerinde de duruldu.

ERHÜRMAN: “ZEYTİNLİK KÖYÜ TURİSTLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ OLABİLİR”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ziyarette yaptığı konuşmada, Zeytinlik köyünün tarihi ve kültürel birikimiyle turistler için çekim merkezi olma potansiyeline sahip bir köy olduğunu söyledi.

“KOOPERATİFLEŞME GEREKİYOR”

Köyde gerek üretim gerekse turistlerin uğrak noktası olabilmek için önceliğin kooperatifleşme olması gerektiğini ifade eden Erhürman, Zeytinlik köyünün tarihi ve kültürel yapısından dolayı eko köy olması gerektiğini kaydetti.

Erhürman, bunun için köy halkının kooperatifleşme yoluna gitmesi gerektiğine de ifade etti.

“ANIT ZEYTİN AĞAÇLARI ZİYARETE UYGUN HALE GETİRİLMELİ”

Bölgedeki anıt zeytin ağaçlarının ziyarete uygun hale getirilmesi gerektiğine değinen Erhürman, “Burasının adı madem Zeytinlik, çeşit çeşit zeytinyağı olmalı ve turistler buraya geldiğinde bunları tadabilmeli. Bunun için de kooperatifleşme gerekiyor. Bununla birlikte turizmle ilgili de kooperatifleşme gerekiyor” dedi.

Zeytinlik köyünü ziyaret eden turistlerin Kıbrıs’a özgü yemekleri tatma, köy içerisinden St. Hilarion’a kadar giden yolda yürüme ve anıt zeytin ağaçlarını ziyaret etme gibi aktiviteler gerçekleştirmesi gerektiğini kaydeden Erhürman, bölgede bu kadar güzellik varken bunların çeşitli yöntemlerle turistlere pazarlanabileceğine vurgu yaptı.

Bölgeye özgü magnet ve bardak altlıkları gibi küçük üretimlerin olması gerektiğini belirten Erhürman, köy içerisinden akan derenin de bölgeye ayrı bir güzellik kattığını dile getirdi.

“OY İSTEMEYE GELMEDİK”

Ziyarette oy istemeye değil, bölgeyle ilgili hayallerini paylaşmaya geldiklerini belirten Erhürman, Girne bölgesindeki bazı başka köylerin de 10 yıl öncesine kadar Zeytinlik gibi olduğunu fakat son dönemlerde yapılan hatalardan dolayı buralara geri döndürülmesi çok zor olan zararlar verildiğini, aynı şeylerin Zeytinlik’te yaşanmaması için çok dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Zeytinlik köyünün bir hikayesi olduğunu, Templar Şövalyeleri ile ilgili bu hikayenin turizm açısından son derece zenginleştirici bir şekilde kullanılabileceğini söyleyen Erhürman, iyi değerlendirilmesi halinde sadece bu hikayenin bile Zeytinlik’i turistler açısından son derece özel bir çekim merkezi haline getirebileceğini belirtti.

Köy halkının emirnameye karşı verdiği mücadeleye de değinen Tufan Erhürman, bu mücadeleyi büyük takdirle karşıladıklarını, şimdi bu mücadelenin köyün geleceğini birlikte kurmak için verilmesi gerektiğini kaydetti.

PAŞA: “ZEYTİNLİK’İ BETONLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Templos İnisiyatifi adına söz alan Halil Paşa da, Zeytinlik köyünün belirli kesimler tarafından betonlaştırılmaya çalışıldığını savundu.

Verdikleri mücadeleyle bunu güç bela önlediklerini belirten Halil Paşa, bölge halkının da bunda çok büyük katkısı olduğunu dile getirdi.

BAYRAMOĞLU “KÜÇÜK BİR KÖY OLARAK BAŞARILI OLDUK”

Templos İnisiyatifi üyelerinden Gürcan Bayramoğlu ise bölge halkı olarak emirnamelere karşı durdukları ve küçük bir köy olmalarına rağmen bu konuda başarılı olduklarını söyledi.