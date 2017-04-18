Zeytinlik'te motor kazası: 1 kişi yoğun bakımda...

Kaza sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan Parlak'ın acil serviste müşahede altına alındığı öğrenildi...

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün, saat 18.00 sıralarında, Zeytinlik’de Duman Sokak üzerinde doğu istikametine doğru seyretmekte olan Azman Shah (E-24), yönetimindeki NT 334 plakalı motosiklet ile sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak banket içerisinde devrildikten sonra sürüklenip banket içerisinde bulunan çam ağacına çarptı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Azman Shah ve motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Parlak (E-25) yaralanarak kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerine müteakip, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek Azman SHAH yoğun bakım servisinde, Mehmet PARLAK ise acil serviste müşahede altına alındığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…