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Zeytinlik’te yurt inşaatına karşı eylem yapıldı

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Zeytinlik- Templos İnisiyatifi, bugün, yeni Girne Çatalköy İmar  Planında , iki kat  inşaat izni olan ve  yurt yapılması  mümkün olmayan zeytinlik  Şair Fikret Demirağ sokakta, üç katlı yurt inşa edilmesine izin verilmesini protesto etmek amacıyla eylem..
Zeytinlik’te yurt inşaatına karşı eylem yapıldı

Zeytinlik- Templos İnisiyatifi, bugün, yeni Girne Çatalköy İmar  Planında , iki kat  inşaat izni olan ve  yurt yapılması  mümkün olmayan zeytinlik  Şair Fikret Demirağ sokakta, üç katlı yurt inşa edilmesine izin verilmesini protesto etmek amacıyla eylem düzenledi..

Protesto eylemine  katılanler ellerinde taşıdıkları pankartlarla,  Zeytinlik Köy Meydanından, söz konusu yurt inşaatının bulunduğu  Şair Fikret Demirağ sokağa yürüyüş gerçekleştirdi.

Eylemde,  yurt inşaatının önünde basına açıklamada bulunuldu.

Zeytinlik – Templos İnisiyatifi adına konuşan Halil Paşa, protesto eylemine destek veren Yenişehir Mahalleme Dokunma İnisiyatifi, Girne İnsiyatifi, Bağımsızlık Yolu ve doğasever vatandaşlara teşekkür etti.

İnisiyatif olarak,  2 yıldır Templosun girnenin ak ciğeri olması için mücadele verdiklerini ve önemli kazanımlar elde ettiklerini belirten Paşa, köyün dokusu ve doğasını korumak için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Zeytinlik- Templos İnisiyatifi  Başkanı  Ersel Baflıgil de, Girne’nin talan edilmesine ve zeytinlik köyünün  çarpık, kanunsuz  yapılaşmasına karşı çıkmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Baflıgil,Şehir Planlama Dairesi müdürünün,yasaları gözetmeksizin, yüksek idare mahkemesine intikal  eden bir dosyayla  ilgili olarak , ara çözüm  adı altnda  kend  inisiyatifini kullanarak, yeni  girne –Çatalköy İmar  Planında, iki kat inşaat  izni olan ve yurt yapılması mümkün olmayan  bir bölgeye, 3 katlı  yurt inşaatı  izni verdiğini  kaydetti.

Protesto eylemi,  Cemaliye Baflıgil’in  “Templos’un Feryadı” isimli şiiri okumasıyla sona erdi.

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