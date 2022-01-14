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Zeytinyağı Tüketmek, Kalp Hastalıklarından Ölümü Yüzde 19 Oranında Düşürüyor

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Bir araştırmaya göre, günde yarım yemek kaşığından fazla zeytinyağı tüketmek, kalp hastalığı ve kanser gibi hastalıklardan ölme riskini düşürüyor.
Zeytinyağı Tüketmek, Kalp Hastalıklarından Ölümü Yüzde 19 Oranında Düşürüyor

Harvard Üniversitesi’nden araştırmacılar, yaklaşık 30 yıl boyunca 90.000 sağlık çalışanının diyetlerine inceledikten sonra; salata soslarında, yemek pişirmede ve kızartmada en çok zeytinyağı tüketen grubun ölme olasılığının daha düşük olduğunu buldu.

Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi’nde yayınlanan yeni çalışma, ABD sağlık hizmetlerinde çalışan 60.582 kadın ve 31.801 erkeğin kayıtlarına dayanıyor. Çalışma 1990’da başladığında kalp hastalığı veya kanseri yoktu ve 28 yıllık takip boyunca her dört yılda bir anket doldurdular.

Araştırmacılar, katılımcıların zeytinyağı tüketimini salata soslarında ne kadar tükettiklerini, yiyeceklere veya ekmeğe ne kadar eklediklerini ve evde pişirme veya kızartmada ne kadar kullandıklarını temel alarak hesapladılar.

Hiç tüketmeyen veya nadiren zeytinyağı tercih eden insanlarla karşılaştırıldığında, zeytinyağını sık sık kullananların felç gibi kardiyovasküler nedenlerden ölme olasılığı yüzde 19 daha düşüktü. Kanserden ölme riskleri yüzde 17, Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif nedenlerden yüzde 29 ve solunum nedenlerinden yüzde 18 daha düşüktü.

Araştırmayı yürüten Dr Marta Guasch-Ferré şunları söyledi: “Klinisyenler, sağlıklarını iyileştirmek için margarin ve tereyağı gibi belirli yağları zeytinyağı ile değiştirmeleri konusunda hastalara danışmanlık yapmalı.”

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